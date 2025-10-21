Estos celulares perderán WhatsApp a partir de noviembre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A partir del próximo 1 de noviembre de 2025, WhatsApp dejará de funcionar en una lista de modelos de celulares con sistemas operativos antiguos que ya no cumplen con los requisitos mínimos para ejecutar correctamente la aplicación de mensajería más usada del planeta.

De acuerdo con el Centro de Ayuda de WhatsApp, los celulares que ya no recibirán soporte son aquellos que no cuenten al menos con: