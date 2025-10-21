Estos celulares perderán WhatsApp a partir de noviembre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A partir del próximo 1 de noviembre de 2025, WhatsApp dejará de funcionar en una lista de modelos de celulares con sistemas operativos antiguos que ya no cumplen con los requisitos mínimos para ejecutar correctamente la aplicación de mensajería más usada del planeta.
De acuerdo con el Centro de Ayuda de WhatsApp, los celulares que ya no recibirán soporte son aquellos que no cuenten al menos con:
Android 5.0 o superior
iOS 12 o superior
KaiOS 2.5.0 o superior (incluyendo JioPhone y JioPhone 2)
Los equipos que no cumplan con estos estándares podrían perder acceso a WhatsApp de forma permanente, sin posibilidad de actualización.
iPhone 5
iPhone 5c
iPhone SE (1.ª generación)
iPhone 6
HTC: One X, One X+, Desire 500, Desire 601
Huawei: Ascend D2
LG: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini
Motorola: Moto G (1.ª generación), Droid Razr HD
Samsung: Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Galaxy Note 2
Según WhatsApp, la decisión de dejar de dar soporte se basa en el número de usuarios activos y en la capacidad de los dispositivos para recibir actualizaciones de seguridad y nuevas funciones.
WhatsApp recomienda realizar un respaldo de tus conversaciones a través de Google Drive o iCloud, y posteriormente migrar la cuenta a un nuevo dispositivo compatible.
Para evitar desconexiones inesperadas, se sugiere revisar el sistema operativo del equipo y, de ser posible, actualizarlo o considerar adquirir uno nuevo antes del 1 de noviembre.
RPO