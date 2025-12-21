Este domingo llega el día más corto del año: el solsticio de invierno 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este domingo 21 de diciembre, inicio el solsticio de invierno, fenómeno astronómico que marca el inicio oficial de la estación más fría del año en el hemisferio norte.

Con este evento, la Tierra alcanza el punto de mayor inclinación respecto al Sol —23.5 grados— lo que genera el día con menor cantidad de luz solar en México y el hemisferio norte. A partir de esta fecha, las noches serán más largas y frías, mientras que los días comenzarán a alargarse gradualmente.

¿Qué significa el solsticio de invierno?

El término solsticio proviene del latín y significa “Sol quieto”. Esto se debe a que, durante este periodo, la posición aparente del Sol en el cielo cambia muy poco, generando una especie de pausa visual en su recorrido. Este comportamiento forma parte del analema: una figura con forma de ocho que muestra el movimiento solar a lo largo del año.

Según la astrónoma Julieta Fierro, investigadora de la UNAM, esta quietud ocurre porque el Sol alcanza su punto más al sur en su trayectoria anual. A partir de este momento, inicia su camino de regreso hacia el norte, haciendo que los días se alarguen poco a poco.

¿Por qué es el día más corto del año?

Durante el solsticio, el Sol alcanza su altura mínima al mediodía, y su luz llega con un ángulo más bajo. Esto genera menos horas de iluminación natural. Por ello, este 21 de diciembre será el día más corto y la noche más larga del año.

Este fenómeno también favorece la observación astronómica, ya que los cielos oscuros permiten apreciar mejor los astros, sobre todo en lugares alejados de la contaminación lumínica.

Un evento con historia milenaria

El solsticio de invierno ha sido observado y celebrado por diversas culturas desde la Antigüedad. Para muchas civilizaciones, representaba un momento de renacimiento, esperanza y conexión con los ciclos naturales.

Hoy, además de su importancia cultural, el evento sigue siendo un referente para comprender el comportamiento de nuestro planeta en relación con el Sol.

El invierno 2025 ya está aquí

Con el solsticio comienza el invierno 2025, que se extenderá hasta el equinoccio de primavera el próximo 20 de marzo de 2026. Aunque las temperaturas descenderán y las noches se alargarán, también aumentarán gradualmente los minutos de luz tras esta fecha.

