Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El uso de ChatGPT se ha convertido en una herramienta cotidiana; sin embargo, no todos conocen que un mal uso puede derivar en el bloqueo temporal o definitivo de la cuenta.
De acuerdo con las políticas de uso de OpenAI y la experiencia reportada por usuarios, la plataforma cuenta con sistemas automáticos que detectan comportamientos indebidos, incluso cuando se presentan como “curiosidad” o en tono hipotético.
Uso de contenido prohibido o ilegal
Solicitar instrucciones para fraudes, hackeos, falsificación de documentos o actos violentos es una de las principales causas de suspensión. No importa si se plantea como ejemplo o hipótesis: el sistema puede marcarlo como una violación grave.
Intentos de evadir restricciones del sistema
Pedirle a ChatGPT que “ignore sus reglas”, que actúe como otra entidad o que genere contenido explícitamente restringido suele activar bloqueos automáticos.
Generación reiterada de contenido dañino
El uso constante de lenguaje de odio, acoso o desinformación —más allá de un mensaje aislado— puede derivar en sanciones progresivas.
Uso automatizado o no autorizado
Compartir cuentas, utilizar bots para consultas masivas o integrar ChatGPT en sistemas externos sin autorización también puede provocar la suspensión, ya que la plataforma detecta patrones de uso anormal.
Violaciones a los términos comerciales
En servicios de pago como ChatGPT Plus o planes empresariales, revender accesos o usar la herramienta con fines no permitidos puede generar no solo el bloqueo, sino la cancelación definitiva del servicio.
