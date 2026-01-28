Uso de contenido prohibido o ilegal

Solicitar instrucciones para fraudes, hackeos, falsificación de documentos o actos violentos es una de las principales causas de suspensión. No importa si se plantea como ejemplo o hipótesis: el sistema puede marcarlo como una violación grave.

Intentos de evadir restricciones del sistema

Pedirle a ChatGPT que “ignore sus reglas”, que actúe como otra entidad o que genere contenido explícitamente restringido suele activar bloqueos automáticos.

Generación reiterada de contenido dañino

El uso constante de lenguaje de odio, acoso o desinformación —más allá de un mensaje aislado— puede derivar en sanciones progresivas.

Uso automatizado o no autorizado

Compartir cuentas, utilizar bots para consultas masivas o integrar ChatGPT en sistemas externos sin autorización también puede provocar la suspensión, ya que la plataforma detecta patrones de uso anormal.

Violaciones a los términos comerciales

En servicios de pago como ChatGPT Plus o planes empresariales, revender accesos o usar la herramienta con fines no permitidos puede generar no solo el bloqueo, sino la cancelación definitiva del servicio.