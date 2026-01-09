¿Estamos solos? La NASA lanza satélite para explorar atmósferas de otros mundos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una nueva misión espacial podría acercarnos a responder una de las preguntas más intrigantes de la humanidad: ¿estamos solos en el universo?
La NASA tiene todo listo para lanzar este 11 de enero su satélite Pandora, diseñado para estudiar atmósferas de exoplanetas —mundos más allá de nuestro sistema solar— con el fin de detectar señales químicas que podrían indicar condiciones de vida. El lanzamiento se realizará desde California a bordo de un cohete Falcon 9 de SpaceX.
“El objetivo de Pandora es desenredar las señales atmosféricas de planetas y estrellas utilizando luz visible y de infrarrojo cercano”, explicó Elisa Quintana, investigadora principal del proyecto en el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA.
Durante su primer año, Pandora estudiará al menos 20 exoplanetas y sus estrellas, observándolos en al menos 10 ocasiones durante 24 horas cada vez. Su objetivo es separar las señales que provienen del planeta de las que podrían ser causadas por su estrella, para obtener mediciones más precisas sobre elementos como el vapor de agua o el oxígeno.
Este satélite, del tamaño de una lavadora, está equipado con un novedoso telescopio de aluminio de 45 centímetros desarrollado por el Laboratorio Nacional Lawrence Livermore y Corning Incorporated. Su detector infrarrojo fue originalmente desarrollado como repuesto para el telescopio espacial James Webb.
Además de Pandora, viajarán en la misma misión los CubeSats BlackCAT y SPARCS, dos mini satélites del tamaño de una caja de zapatos que explorarán otros fenómenos astronómicos.
BlackCAT estudiará estallidos de rayos gamma y eventos cósmicos fugaces, con tecnología innovadora de rayos X.
SPARCS observará la actividad de estrellas de baja masa en luz ultravioleta, para entender cómo afectan a los planetas que las orbitan.
Estas tres misiones forman parte de programas pioneros de la NASA que buscan realizar ciencia espacial a bajo coste, al tiempo que capacitan a nuevas generaciones de ingenieros y científicos.
“Pandora es el primer telescopio espacial diseñado específicamente para estudiar, en detalle, la luz estelar filtrada a través de atmósferas de exoplanetas”, señaló Daniel Apai, director del centro de operaciones de la misión en la Universidad de Arizona.
El lanzamiento podrá seguirse en vivo a través de la transmisión oficial de SpaceX. Todos los datos generados por Pandora estarán disponibles de forma pública una vez iniciada la operación.
SHA