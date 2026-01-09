¿Estamos solos? La NASA lanza satélite para explorar atmósferas de otros mundos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una nueva misión espacial podría acercarnos a responder una de las preguntas más intrigantes de la humanidad: ¿estamos solos en el universo?

La NASA tiene todo listo para lanzar este 11 de enero su satélite Pandora, diseñado para estudiar atmósferas de exoplanetas —mundos más allá de nuestro sistema solar— con el fin de detectar señales químicas que podrían indicar condiciones de vida. El lanzamiento se realizará desde California a bordo de un cohete Falcon 9 de SpaceX.

“El objetivo de Pandora es desenredar las señales atmosféricas de planetas y estrellas utilizando luz visible y de infrarrojo cercano”, explicó Elisa Quintana, investigadora principal del proyecto en el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA.

Durante su primer año, Pandora estudiará al menos 20 exoplanetas y sus estrellas, observándolos en al menos 10 ocasiones durante 24 horas cada vez. Su objetivo es separar las señales que provienen del planeta de las que podrían ser causadas por su estrella, para obtener mediciones más precisas sobre elementos como el vapor de agua o el oxígeno.