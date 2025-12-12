¿Es IA o real? Cómo detectar imágenes falsas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- “¿Esto es inteligencia artificial… o es real?”, cada vez es más difícil distinguir entre lo real y lo generado por una máquina.
Existen claves para identificar imágenes, videos y audios fabricados con inteligencia artificial (IA).
Con el auge de herramientas como los generadores de imágenes o los deepfakes, se ha vuelto más fácil producir contenido falso que parece auténtico. Y eso puede resultar en un meme… o en una estafa.
Cuenta los dedos: Si hay seis, o si parecen salchichas retorcidas, desconfía. Las manos siguen siendo el talón de Aquiles de la IA.
Piel perfecta y sin poros: Si parece porcelana o plástico, puede que no sea real.
Letras ilegibles o incoherentes: La IA aún no domina la tipografía humana.
Accesorios que desaparecen: Aretes, gafas o collares que aparecen en un lado y no en otro.
Fondos ilógicos o borrosos: Escaleras que no llevan a ningún lugar, autos flotantes o personas deformes.
Miradas perdidas y parpadeos raros: En videos, la IA falla en reproducir gestos naturales.
Labios desfasados con la voz: Como en un mal doblaje, hay que observar si los movimientos coinciden.
Voces monótonas y sin pausas para respirar: El ritmo robótico y la falta de emoción son signos clave.
Emociones extremas: Si el contenido busca provocarte indignación o miedo, detente y verifica.
Google Lens: Ideal para identificar imágenes ya existentes.
Hive Moderation: Te dice qué tan probable es que algo sea IA.
AI or Not: Analiza imágenes o audios y ofrece un veredicto probable.
Fact Check Explorer: Busca si ya fue verificado un dato o contenido.
InVID (WeVerify): Extensión para analizar video cuadro por cuadro.
