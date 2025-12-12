Ciencia y Tecnología

¿Es IA o real? Cómo detectar imágenes falsas

Existen herramientas gratuitas para verificar contenido digital
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- “¿Esto es inteligencia artificial… o es real?”, cada vez es más difícil distinguir entre lo real y lo generado por una máquina.

Existen claves para identificar imágenes, videos y audios fabricados con inteligencia artificial (IA).

Con el auge de herramientas como los generadores de imágenes o los deepfakes, se ha vuelto más fácil producir contenido falso que parece auténtico. Y eso puede resultar en un meme… o en una estafa.

Formas de detectar contenido hecho con IA

  • Cuenta los dedos: Si hay seis, o si parecen salchichas retorcidas, desconfía. Las manos siguen siendo el talón de Aquiles de la IA.

  • Piel perfecta y sin poros: Si parece porcelana o plástico, puede que no sea real.

  • Letras ilegibles o incoherentes: La IA aún no domina la tipografía humana.

  • Accesorios que desaparecen: Aretes, gafas o collares que aparecen en un lado y no en otro.

  • Fondos ilógicos o borrosos: Escaleras que no llevan a ningún lugar, autos flotantes o personas deformes.

  • Miradas perdidas y parpadeos raros: En videos, la IA falla en reproducir gestos naturales.

  • Labios desfasados con la voz: Como en un mal doblaje, hay que observar si los movimientos coinciden.

  • Voces monótonas y sin pausas para respirar: El ritmo robótico y la falta de emoción son signos clave.

  • Emociones extremas: Si el contenido busca provocarte indignación o miedo, detente y verifica.

Herramientas que puedes usar para verificar:

  • Google Lens: Ideal para identificar imágenes ya existentes.

  • Hive Moderation: Te dice qué tan probable es que algo sea IA.

  • AI or Not: Analiza imágenes o audios y ofrece un veredicto probable.

  • Fact Check Explorer: Busca si ya fue verificado un dato o contenido.

  • InVID (WeVerify): Extensión para analizar video cuadro por cuadro.

Aunque la IA avanza rápido, también crecen los esfuerzos por combatir la desinformación. La próxima vez que veas una imagen de AMLO usando gorra de Pikachu o a Claudia Sheinbaum vendiéndote bitcoins, recuerda: no todo lo viral es verdad.
