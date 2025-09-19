Equilibrio cósmico: así se vivirá el equinoccio de otoño en México

Los equinoccios tienen lugar dos veces al año, en marzo y septiembre, cuando la posición aparente del Sol cruza el ecuador celeste. En ese instante, sus rayos inciden de manera casi perpendicular sobre la superficie terrestre, provocando que el día y la noche tengan una duración muy similar.

El término proviene del latín “aequinoctium”, que significa “noche igual”. Aunque el día suele durar unos minutos más que la noche debido a la refracción atmosférica y al tamaño aparente del Sol, la simetría es suficiente para considerar el evento como un equilibrio entre luz y oscuridad.