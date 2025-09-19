Equilibrio cósmico: así se vivirá el equinoccio de otoño en México
Equilibrio cósmico: así se vivirá el equinoccio de otoño en México

Este 22 de septiembre a las 12:19 h ocurrirá el equinoccio que anuncia la llegada del otoño y noches cada vez más largas en México
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El próximo lunes 22 de septiembre de 2025, a las 12:19 horas (tiempo del centro de México) ocurrirá el equinoccio de otoño en el hemisferio norte, momento en que la duración del día y la noche será prácticamente igual en todo el planeta.

Este fenómeno marca el fin del verano y la llegada del otoño en México y gran parte del mundo.

📌 ¿Qué es un equinoccio?

Los equinoccios tienen lugar dos veces al año, en marzo y septiembre, cuando la posición aparente del Sol cruza el ecuador celeste. En ese instante, sus rayos inciden de manera casi perpendicular sobre la superficie terrestre, provocando que el día y la noche tengan una duración muy similar.

El término proviene del latín aequinoctium, que significa “noche igual”. Aunque el día suele durar unos minutos más que la noche debido a la refracción atmosférica y al tamaño aparente del Sol, la simetría es suficiente para considerar el evento como un equilibrio entre luz y oscuridad.

📌 El equinoccio de 2025 en México

  • Fecha: lunes 22 de septiembre

  • Hora exacta: 12:19 h en CDMX (18:19 UTC)

  • Duración de la estación: hasta el solsticio de invierno, el 21 de diciembre de 2025
    Ese día, el Sol saldrá casi exactamente por el este y se pondrá por el oeste, algo que ocurre únicamente en los equinoccios. A partir de entonces, las jornadas serán más cortas y las noches se irán alargando hasta el inicio del invierno.

📌 Herencia cultural y observación en México

En sitios arqueológicos como Chichén Itzá, la luz solar proyecta figuras serpentinas sobre la Pirámide de Kukulkán durante los equinoccios, atrayendo a miles de visitantes. Este fenómeno revela cómo las culturas mesoamericanas comprendían y celebraban los ciclos astronómicos y agrícolas.

Hoy en día, el equinoccio no solo se interpreta desde la ciencia, sino también como un recordatorio de la conexión entre la humanidad y los ritmos cósmicos que influyen en la vida diaria.

