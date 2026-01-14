¡El viejo oeste llega a tu celular! Red Dead Redemption aterriza en Netflix; así puedes jugarlo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Netflix arrancó el 2026 con una apuesta inesperada que une el mundo del streaming con el de los videojuegos. Desde este mes, la plataforma permite jugar Red Dead Redemption, uno de los títulos más influyentes de la última década, directamente en dispositivos móviles.
El clásico western de mundo abierto, desarrollado por Rockstar Games, ya está disponible para usuarios con suscripción activa a Netflix, sin necesidad de consolas, ni descargas adicionales.
Lanzado originalmente en 2010, Red Dead Redemption marcó un antes y un después en los videojuegos, al alejarse del caos urbano de Grand Theft Auto para contar una historia intensa y cinematográfica en el Salvaje Oeste.
Ahora, Netflix lo incorpora a su catálogo de juegos móviles, ofreciendo la experiencia completa en smartphones. Además, incluye Undead Nightmare, la expansión que transforma el western en una historia de zombies y horror apocalíptico, ideal para quienes buscan un enfoque narrativo más oscuro y desafiante.
Acceder al juego es fácil y gratuito para suscriptores de Netflix. Solo se requiere:
Abrir la app de Netflix en el celular.
Buscar la sección de juegos móviles en la pantalla principal o en la pestaña de "Juegos".
Seleccionar el perfil con el que se desea jugar.
Descargar y comenzar la aventura.
Todo el progreso se guarda en la nube, permitiendo retomar la partida desde cualquier lugar y en cualquier momento.
Con esta incorporación, Netflix continúa fortaleciendo su oferta de entretenimiento interactivo. Además de series, películas y documentales, la plataforma ahora busca posicionarse como un competidor serio en la industria del gaming móvil.
Esta estrategia se alinea con una tendencia global: convertir a las plataformas de streaming en ecosistemas de entretenimiento completo, donde los usuarios no solo ven historias… también las juegan.
mrh