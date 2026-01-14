¡El viejo oeste llega a tu celular! Red Dead Redemption aterriza en Netflix; así puedes jugarlo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Netflix arrancó el 2026 con una apuesta inesperada que une el mundo del streaming con el de los videojuegos. Desde este mes, la plataforma permite jugar Red Dead Redemption, uno de los títulos más influyentes de la última década, directamente en dispositivos móviles.

El clásico western de mundo abierto, desarrollado por Rockstar Games, ya está disponible para usuarios con suscripción activa a Netflix, sin necesidad de consolas, ni descargas adicionales.

El viejo oeste, ahora en la palma de tu mano

Lanzado originalmente en 2010, Red Dead Redemption marcó un antes y un después en los videojuegos, al alejarse del caos urbano de Grand Theft Auto para contar una historia intensa y cinematográfica en el Salvaje Oeste.

Ahora, Netflix lo incorpora a su catálogo de juegos móviles, ofreciendo la experiencia completa en smartphones. Además, incluye Undead Nightmare, la expansión que transforma el western en una historia de zombies y horror apocalíptico, ideal para quienes buscan un enfoque narrativo más oscuro y desafiante.