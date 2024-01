El ocio digital online de apuestas, videojuegos y streaming sigue creciendo en México

Estados Unidos (MiMorelia.com).- No hay ningún tipo de duda, el paradigma del entretenimiento ha tomado un nuevo rumbo, especialmente desde las dos últimas décadas. La videoconsola con opciones de multijugador para jugar en línea es la preferida por el público juvenil, dejando atrás el tiempo que pasaba en la calle. Por su parte, el sector más adulto no se queda atrás y también ha ido abandonando progresivamente el interés por los lugares físicos, sustituyéndolos por el ocio en otros lugares de ámbito virtual en internet.

Es la casa de apuestas y el casino online la opción mayoritaria para un cada vez mayor número de hombres y mujeres con edades comprendidas entre los 21 y lo 45 años. La llegada de una oferta cada vez más amplia de juegos posibles, la accesibilidad a estas plataformas, la seguridad que presentan, la comodidad y ventajas de internet… son virtudes que no pasan desapercibidas para un público cada vez más exigente.

Por otro lado, el streaming que ofrece la tecnología ha permitido la aparición de plataformas especializadas en ofrecer contenido multimedia, especialmente películas, series, eventos deportivos en directo… Los canales como Netflix, HBO, Amazon, Apple TV… se presentan como una opción lúdica para todas las edades.

En términos generales, estas tres fórmulas de entretenimiento son con las que la sociedad mexicana decide pasar su tiempo libre. En este artículo se pretende profundizar un poco en cada una de ellas.

Los videojuegos online

Los más jóvenes cada vez pasan más tiempo delante del monitor, de la Tablet o del Smartphone, participando de videojuegos online. Y es que todos tienen ya algún que otro dispositivo de este tipo, y el acceso a internet es factible desde prácticamente cualquier punto del país.

Por otro lado, la aparición de plataformas que permiten jugar de manera completamente gratuita facilita la afición a este modelo de diversión. No en vano, los juegos más populares y con más aficionados se presentan bajo este sistema. ¿Quién no ha oído hablar del Fortnite, Call of Duty o del League of Legends?

El desarrollo y expansión de conexiones más veloces y ordenadores más potentes permite que estos juegos hayan aumentado su popularidad en los últimos años. Además, al jugar de este modo, se contacta con aficionados de cualquier parte del mundo, abriendo el abanico de oportunidades para hacer amistades internacionales, algo que también atrae bastante a los jóvenes mexicanos.

El sector del azar y de las apuestas

La población adulta de México ha ido descubriendo esta variante recreativa paulatinamente, interesándose por ella desde comienzos del siglo XXI. Sin embargo, no fue hasta la gran crisis sanitaria del 2020 cuando realmente se hizo popular y los temores por la inseguridad se disiparon. En la actualidad, juegos como el póker, el blackjack, las máquinas tragaperras, la ruleta o los dados han dado el paso al entorno online, así como las opciones para realizar apuestas deportivas, dando cobertura al público que, de forma masiva, ha pasado de participar en los locales físicos a los espacios virtuales.

Por otro lado, los avances tecnológicos se vienen adaptando rápidamente a estos lugares, ofreciendo una experiencia cada vez más intensa e inmersiva, desdibujando la fina línea que separa esta opción de la tradicional. Las opciones en vivo de los casinos, donde se juega con crupieres reales y se permite interactuar con otros jugadores de diferentes partes del mundo, está creando una gran afición en México. Del mismo modo, la tecnología streaming que permite jugar en vivo favorece que las casas de apuestas ofrezcan los eventos deportivos en sus propias plataformas.

Las plataformas de Streaming

Aunque este avance tecnológico sea usado por las dos opciones de ocio anteriores, merece un apartado por sí mismo, ya que se trata de una herramienta funcional ideal para compartir momentos personales, hacer videos y publicarlos en redes sociales como Twich. El consumo de horas de video en directo aumenta a buen ritmo, con los streamers como nuevos famosos con enormes cantidades de seguidores.

Con el streaming las posibilidades son amplias, desde crear eventos, como la organización de combates de boxeo, conciertos, charlas y exposiciones en directo…, hasta las populares plataformas para ver películas, series, programas de entretenimiento, deportes, espectáculos… bajo demanda.

Se trata de una propuesta que está desbancando rápidamente a la televisión tradicional. El número de los nuevos canales de streaming es ya bastante amplio. Los más destacados son Netflix, HBO, Amazon Prime, Disney+, Apple TV, Flixole, Rakuten TV, Sky TV, Movistar+ Lite, Filmin y DAZN (deportes).

Se trata de una forma de consumir ocio que se ha expandido con gran éxito no solo en México, sino en todos los países avanzados. La amplia variedad en su oferta permite pasar horas consumiendo contenido adaptado a los gustos y preferencias personales de cada usuario. Los algoritmos de estos canales irán aprendiendo a medida que reciben información de las acciones que realizan los clientes para, de este modo, ofrecer nuevos contenidos más acordes con sus hábitos.