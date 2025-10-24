El misterio de 3I/ATLAS ¿Cometa natural o nave alienígena?

Un visitante de otro sistema estelar

De acuerdo con la NASA, identificado oficialmente el 1 de julio de 2025, 3I/ATLAS es el tercer objeto interestelar jamás detectado, después del célebre 'Oumuamua (2017) y 2I/Borisov (2019). Su designación incluye la "I" de interestelar y el número secuencial “3”, marcando su rareza. Su descubrimiento fue comunicado al Centro de Planetas Menores, con registros previos que datan del 14 de junio, gracias a telescopios en Hawái, Sudáfrica y California.

El cometa ha sido clasificado como tal debido a su actividad visible: posee un núcleo helado y una coma —nube de gas y polvo— que contiene altos niveles de agua, superiores a los de objetos locales.

Una órbita que no regresa

A diferencia de los cometas del sistema solar, 3I/ATLAS no orbita al Sol, sino que sigue una trayectoria hiperbólica, lo que indica su paso fugaz antes de continuar hacia el espacio profundo. En su punto más cercano a la Tierra se ubicará a unos 270 millones de kilómetros, y alcanzará su perihelio el 29 o 30 de octubre de 2025, justo dentro de la órbita de Marte.