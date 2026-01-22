¿El método de la Gran Martingala es realmente efectivo en apuestas deportivas?

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Todos los apostadores con cierta experiencia han utilizado al menos una vez una estrategia o modelo matemático en su gestión de bankroll. Entre las más famosas, pero a la vez básicas, está la Martingala. Se trata de una estrategia progresiva en la cual aumentas tras cada derrota, buscando recuperar y obtener beneficios en tu próxima victoria. Para muchos, es una estrategia muy agresiva, mientras que para otros, no lo es lo suficiente, lo que causó el nacimiento de la Gran Martingala.

La Gran Martingala tiene tantos seguidores como detractores. Supone muchos riesgos, sobre todo para el bank del jugador, mientras que otros la ven como una alternativa interesante que convierte las apuestas en una montaña rusa. Pero, más allá de todo eso, ¿realmente es efectiva? Esto es algo que se contesta luego de aclarar el panorama sobre todo lo que implica esta estrategia.

En qué consiste la Gran Martingala

La Gran Martingala nace de la ya conocida estrategia Martingala. La Martingala básica consiste en apostar una cantidad fija y, si la apuesta se pierde, doblar la siguiente para recuperar lo anterior cuando llegue un acierto. Es un sistema simple, pero exige tres condiciones: un bankroll capaz de soportar varias dobladas seguidas, una frecuencia de aciertos relativamente alta y cuotas por encima de 2.00 para que el cálculo tenga sentido. Por lo tanto, contar con una casa de apuestas de calidad y con cuotas altas, como las que analizan y clasifican los expertos en apuestas de Legalbet MX, también es una condición necesaria.

Por otra parte, la Gran Martingala va más allá, pues añade una unidad de apuesta a la apuesta ya doblada. Es decir, si pierdes tu primera apuesta, tu segunda apuesta debe ser del doble sumado a un extra valuado en la cantidad original de la primera apuesta. Para que se entienda mejor, aquí hay un ejemplo:

Apuestas 1 unidad de tu bank (que debe ser de al menos 100 unidades). En este caso, está valuada en 100 pesos.

Si pierdes, tu siguiente apuesta debe ser de 200 pesos (Martingala) sumado a otros 100 (la unidad original) que exige la Gran Martingala.

Si vuelves a perder, tu apuesta de 300 pesos se dobla a 600 pesos, sumando otra unidad, lo que da como total unos 700 pesos.

Si ganas con una cuota de 2.00 tendrías 1400 pesos de premio, a los que al restarle la inversión de 1.100 pesos nos deja unos 300 pesos de ganancia.

Como puedes ver, es una estrategia más agresiva, pero da mejores premios, ya que en la Martingala clásica habrías recibido 100 pesos de ganancia neta al perder 2 veces consecutivas y ganar a la tercera. Y claramente, requiere de una efectividad que no tarde demasiado en hacerte ganar, ya que tu bank debe soportar incrementos exponenciales de tu apuesta base.

Pros y contras de la estrategia

Claramente, esta estrategia tiene pros y contras. En la siguiente tabla te contamos cuáles son las ventajas y desventajas que debes considerar: