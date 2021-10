Dueñas de la variedad más amplia de cursos online, Udemy y Crehana compiten por los primeros puestos

Algunas contras

Sin embargo, la cantidad no siempre es sinónimo de calidad, y la primera diferencia que encontramos entre ambas plataformas es que la calidad de los docentes que presenta Udemy, no siempre está a la altura de lo que los usuarios esperan, y muchas veces puede resultar una pérdida total de tiempo y dinero, no poder certificar de la manera esperada, luego de haber realizado el curso.

Y es que, la verdad es que, si lo pensamos en términos de cantidad de propuestas, es prácticamente imposible que se pueda chequear la procedencia de cada uno de los que dictan los cursos, y su nivel de conocimientos reales. De hecho, una de las características más resonantes de Udemy, es que cualquiera puede subir material didáctico a la plataforma y ofrecer sus clases, lo que justifica la cantidad de propuestas, pero lo que hace imposible que se pueda tener un registro real de cuan efectivas serán las clases dictadas por cada uno de los instructores.

Esta es, sin lugar a dudas, una de las críticas más fuertes que recibe esta plataforma, que a diferencia de Crehana, que ofrece certificación valiosa y reconocidos instructores para cada una de las clases ofrecidas, Udemy se queda a mitad de camino en su pelea por ser la plataforma que más cantidad de cursos ofrece.

Esto explica, entre otras cosas, que la plataforma ofrezca a los usuarios, un reembolso total del dinero invertido si el curso no cumplió con las expectativas esperadas. Y si bien, resulta lógica la política de la empresa en cuanto a la inversión de dinero, la inversión de tiempo, es algo que no tiene devolución, y que sin dudas deberás evaluar antes de asistir a un curso que no sabes si te dará las herramientas que necesitas, y que tampoco tendrá demasiada validez en tu CV.

Interesantes para hobbies y manualidades

Como dijimos, una de las características que hacen de estas plataformas las más reconocidas dentro del universo de cursos online, es la biblioteca llena de propuestas originales y tentadoras para todos los que buscan algo nuevo que aprender.

En este sentido, ambas plataformas son ideales para encontrar aquello que buscas con ganas y que nos encuentras en otros sitios de cursos. Si bien Crehana mantiene su política de certificación, aún en cursos como manualidades, Udemy puede ser una buena opción en este tipo de propuestas ya que, si sólo deseas aprender como un hobby, no será necesaria la certificación para potenciar tu CV, entonces puedes estar tranquilo de que habrá valido la pena pasar por la experiencia.

Para concluir

Luego de haber analizado ambas plataformas en detalle, y viendo que aparentan ser muy similares, notamos que las ventajas en cuanto a la calidad de los docentes y la certificación para potenciar tu CV que ofrece Crehana, son claves si lo que buscas es capacitarte en áreas más técnicas y que tu entrenamiento tenga cierto respaldo de calidad.

Udemy también ofrece este tipo de cursos, pero ya creemos que resulta un tanto más riesgoso y quedará a criterio del estudiante, saber si las clases están a la altura de las necesidades de cada quien.

Si, por el contrario, lo que buscas es empezar alguna actividad más ligera, como un nuevo hobby o pasatiempo o aprender una manualidad para tu propia recreación personal, entonces en ese sentido, ambas plataformas te darán con seguridad aquello que buscas y te pasaras horas buscando entre sus infinitas propuestas cual es la más atractiva para ti.



