Disney+ tendrá videos creados por fans con IA gracias a acuerdo histórico con OpenAI

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- The Walt Disney Company y OpenAI anunciaron un acuerdo de colaboración sin precedentes para integrar inteligencia artificial en la creación de contenido con personajes emblemáticos de Disney, Pixar, Marvel y Star Wars.

El convenio de tres años permitirá a Sora, la plataforma de video generativo de OpenAI, crear videos cortos impulsados por usuarios, basados en más de 200 personajes icónicos. Estos contenidos estarán disponibles para que los fans los compartan en redes sociales, y una selección especial podrá transmitirse en Disney+ a partir de 2026.

Entre los personajes disponibles se encuentran Mickey y Minnie Mouse, Simba, Baymax, Elsa, Moana, Buzz Lightyear, así como superhéroes de Marvel como Iron Man, Loki, Groot, Deadpool y personajes de Star Wars como Darth Vader, Yoda, Leia y el Mandaloriano. El acuerdo incluye también escenarios, vestuario, vehículos y utilería, pero no involucra voces ni imágenes reales de actores.

Inversión y uso interno de IA

Como parte del acuerdo, Disney también se convertirá en cliente estratégico de OpenAI, integrando herramientas como ChatGPT e imágenes generadas por IA en sus procesos creativos y administrativos. Además, invertirá 1,000 millones de dólares en OpenAI y recibirá warrants para adquirir participación adicional en el futuro.

OpenAI, por su parte, se compromete a implementar políticas de uso responsable, controles de seguridad, regulaciones por edad y medidas para evitar contenido ilegal o dañino.

Un compromiso con la narrativa y la innovación

“Este acuerdo nos permitirá llevar la imaginación directamente a manos de los fans, de forma responsable y segura”, declaró Robert A. Iger, CEO de The Walt Disney Company.

Por su parte, Sam Altman, director general de OpenAI, destacó que la alianza con Disney demuestra cómo las industrias creativas y tecnológicas pueden colaborar para ampliar el alcance de las historias, respetar los derechos de autor y beneficiar a la sociedad.

¿Cuándo comenzará?

Se espera que las primeras creaciones generadas por los usuarios a través de Sora y ChatGPT Images estén disponibles a principios de 2026. El acuerdo aún debe concluir trámites internos y regulatorios, pero marca un parteaguas en el futuro de la inteligencia artificial aplicada al entretenimiento.

BCT