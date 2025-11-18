Desde ViX hasta Crunchyroll: así puedes suscribirte con Roku desde un solo lugar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La compañía Roku anunció el lanzamiento oficial de su servicio Suscripciones Premium en México, con el que usuarios podrán acceder a más de 10 plataformas de streaming desde una sola cuenta, sin necesidad de iniciar sesión múltiples veces ni cambiar de dispositivo.

Este nuevo servicio ya está disponible a través de The Roku Channel en todos los televisores y dispositivos de la marca. La funcionalidad, similar a la de Prime Video Channels, busca simplificar la experiencia del usuario centralizando el acceso a contenidos diversos para toda la familia.

“Con el lanzamiento de Suscripciones Premium en México, estamos redefiniendo cómo los clientes descubren y disfrutan el entretenimiento. […] Estamos emocionados de seguir expandiendo las opciones de suscripción a nuestros espectadores”, declaró Randy Ahn, vicepresidente de Suscripciones en Roku.