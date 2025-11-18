Desde ViX hasta Crunchyroll: así puedes suscribirte con Roku desde un solo lugar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La compañía Roku anunció el lanzamiento oficial de su servicio Suscripciones Premium en México, con el que usuarios podrán acceder a más de 10 plataformas de streaming desde una sola cuenta, sin necesidad de iniciar sesión múltiples veces ni cambiar de dispositivo.
Este nuevo servicio ya está disponible a través de The Roku Channel en todos los televisores y dispositivos de la marca. La funcionalidad, similar a la de Prime Video Channels, busca simplificar la experiencia del usuario centralizando el acceso a contenidos diversos para toda la familia.
“Con el lanzamiento de Suscripciones Premium en México, estamos redefiniendo cómo los clientes descubren y disfrutan el entretenimiento. […] Estamos emocionados de seguir expandiendo las opciones de suscripción a nuestros espectadores”, declaró Randy Ahn, vicepresidente de Suscripciones en Roku.
Entre los servicios disponibles en esta primera fase se encuentran:
ViX Premium
FOX One
Crunchyroll
Atresplayer
CINDIE
Pingüinitos
Edye
Kanal D Drama
Adrenalina Pura+
Gallina Pintadita
Looke
Estas plataformas ofrecen una variedad de contenidos que van desde anime y drama turco, hasta entretenimiento para niños y programación deportiva.
Suscribirse a cualquiera de estas plataformas es sencillo:
Ingresa a The Roku Channel desde tu dispositivo Roku.
Dirígete a la sección Suscripciones Premium.
Elige el servicio de tu preferencia y selecciona Suscribir.
Agrega tu método de pago o confirma el que ya tengas registrado.
Roku admite métodos de pago como Visa, Mastercard, PayPal, Carnet y Spin. La cancelación se puede realizar en cualquier momento desde el sitio web my.roku.com o directamente desde el dispositivo Roku.
La empresa adelantó que próximamente se incluirán ofertas de temporada similares al Buen Fin, con promociones especiales en planes anuales y paquetes de contenido.
mrh