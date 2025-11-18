Ciencia y Tecnología

Desde ViX hasta Crunchyroll: así puedes suscribirte con Roku desde un solo lugar
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La compañía Roku anunció el lanzamiento oficial de su servicio Suscripciones Premium en México, con el que usuarios podrán acceder a más de 10 plataformas de streaming desde una sola cuenta, sin necesidad de iniciar sesión múltiples veces ni cambiar de dispositivo.

Este nuevo servicio ya está disponible a través de The Roku Channel en todos los televisores y dispositivos de la marca. La funcionalidad, similar a la de Prime Video Channels, busca simplificar la experiencia del usuario centralizando el acceso a contenidos diversos para toda la familia.

“Con el lanzamiento de Suscripciones Premium en México, estamos redefiniendo cómo los clientes descubren y disfrutan el entretenimiento. […] Estamos emocionados de seguir expandiendo las opciones de suscripción a nuestros espectadores”, declaró Randy Ahn, vicepresidente de Suscripciones en Roku.

FOTOGRAMA

Entre los servicios disponibles en esta primera fase se encuentran:

  • ViX Premium

  • FOX One

  • Crunchyroll

  • Atresplayer

  • CINDIE

  • Pingüinitos

  • Edye

  • Kanal D Drama

  • Adrenalina Pura+

  • Gallina Pintadita

  • Looke

Estas plataformas ofrecen una variedad de contenidos que van desde anime y drama turco, hasta entretenimiento para niños y programación deportiva.

Suscribirse a cualquiera de estas plataformas es sencillo:

  1. Ingresa a The Roku Channel desde tu dispositivo Roku.

  2. Dirígete a la sección Suscripciones Premium.

  3. Elige el servicio de tu preferencia y selecciona Suscribir.

  4. Agrega tu método de pago o confirma el que ya tengas registrado.

Roku admite métodos de pago como Visa, Mastercard, PayPal, Carnet y Spin. La cancelación se puede realizar en cualquier momento desde el sitio web my.roku.com o directamente desde el dispositivo Roku.

La empresa adelantó que próximamente se incluirán ofertas de temporada similares al Buen Fin, con promociones especiales en planes anuales y paquetes de contenido.

