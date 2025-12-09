Descubren agujero negro que “erupciona” como el Sol

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un fenómeno nunca antes observado sorprendió a la comunidad científica internacional: un agujero negro supermasivo expulsó vientos de materia a una velocidad de 60,000 kilómetros por segundo, es decir, una quinta parte de la velocidad de la luz. El evento fue registrado en la galaxia NGC 3783 por los telescopios espaciales XMM-Newton (de la Agencia Espacial Europea, ESA) y XRISM, una misión conjunta de JAXA, ESA y NASA.

Los astrónomos detectaron una intensa llamarada de rayos X proveniente del núcleo galáctico, justo antes de que se generaran los vientos. Lo más impactante es que todo ocurrió en menos de 24 horas, una velocidad sorprendente incluso para los estándares cósmicos.

El agujero negro en cuestión tiene una masa equivalente a 30 millones de soles y se alimenta del material que lo rodea. Esa actividad energética provoca que el núcleo de su galaxia —llamado AGN (Núcleo Galáctico Activo)— emita chorros de energía y materia a través del espacio.

“Nunca habíamos visto un agujero negro generar vientos tan rápidos en tan poco tiempo”, declaró Liyi Gu, líder del estudio y científico del Instituto de Investigación Espacial de los Países Bajos (SRON).