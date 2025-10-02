Ciencia y Tecnología

Descubre quién roba tu WiFi y elimínalo en segundos

El robo de señal ralentiza tu conexión y pone en riesgo tu seguridad
Conoce los pasos para expulsar intrusos desde tu propio router
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El internet en casa se ha vuelto indispensable para estudiar, trabajar o simplemente disfrutar de un momento de entretenimiento. Sin embargo, la velocidad de la red puede verse afectada por intrusos que logran conectarse al WiFi sin autorización y consumen ancho de banda, provocando conexiones lentas e inestables.

Una de las causas más frecuentes de las fallas en el internet doméstico no es el proveedor de servicio, sino la cantidad de dispositivos conectados de manera simultánea, ya que cada aparato reduce la capacidad de la red.

Existe una forma sencilla de verificar si alguien está robando tu señal de internet:

  1. Accede a la configuración de tu router escribiendo la dirección IP en el navegador.

  2. Ingresa el nombre de usuario y contraseña del equipo.

  3. Dirígete al panel de administración.

  4. Busca la sección “Dispositivos conectados” o similar.

  5. Revisa la lista de celulares, tablets, computadoras u otros aparatos.

  6. Si encuentras alguno que no reconozcas, elimínalo de inmediato.

En el mismo panel puedes cambiar la contraseña de tu WiFi. Esto es recomendable si, tras borrar a los intrusos, continúas detectando accesos no autorizados.

Consejos para proteger tu red

  • Establecer una contraseña robusta, con combinación de letras, números y caracteres especiales.

  • Crear una red de invitados para familiares o visitas.

  • Activar configuraciones avanzadas como SSID oculto, cifrado WPA2 o WPA3 y desactivar la función WPS.

Por ello, mantener la red limpia y segura es clave para garantizar una navegación rápida, confiable y libre de amenazas.

