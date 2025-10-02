Descubre quién roba tu WiFi y elimínalo en segundos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El internet en casa se ha vuelto indispensable para estudiar, trabajar o simplemente disfrutar de un momento de entretenimiento. Sin embargo, la velocidad de la red puede verse afectada por intrusos que logran conectarse al WiFi sin autorización y consumen ancho de banda, provocando conexiones lentas e inestables.

Una de las causas más frecuentes de las fallas en el internet doméstico no es el proveedor de servicio, sino la cantidad de dispositivos conectados de manera simultánea, ya que cada aparato reduce la capacidad de la red.