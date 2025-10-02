Descubre quién roba tu WiFi y elimínalo en segundos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El internet en casa se ha vuelto indispensable para estudiar, trabajar o simplemente disfrutar de un momento de entretenimiento. Sin embargo, la velocidad de la red puede verse afectada por intrusos que logran conectarse al WiFi sin autorización y consumen ancho de banda, provocando conexiones lentas e inestables.
Una de las causas más frecuentes de las fallas en el internet doméstico no es el proveedor de servicio, sino la cantidad de dispositivos conectados de manera simultánea, ya que cada aparato reduce la capacidad de la red.
Accede a la configuración de tu router escribiendo la dirección IP en el navegador.
Ingresa el nombre de usuario y contraseña del equipo.
Dirígete al panel de administración.
Busca la sección “Dispositivos conectados” o similar.
Revisa la lista de celulares, tablets, computadoras u otros aparatos.
Si encuentras alguno que no reconozcas, elimínalo de inmediato.
Establecer una contraseña robusta, con combinación de letras, números y caracteres especiales.
Crear una red de invitados para familiares o visitas.
Activar configuraciones avanzadas como SSID oculto, cifrado WPA2 o WPA3 y desactivar la función WPS.
Por ello, mantener la red limpia y segura es clave para garantizar una navegación rápida, confiable y libre de amenazas.
RPO