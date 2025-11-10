Demanda insuficiente retrasa el nuevo iPhone Air 2, según reportes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Apple decidió suspender el desarrollo del iPhone Air 2, su próximo modelo ultradelgado, tras las ventas inferiores a lo esperado de la versión actual, presentada apenas hace dos meses. La información fue dada a conocer por medios internacionales.

El iPhone Air, promocionado como el smartphone más delgado en la historia de Apple con apenas 5.6 mm de grosor, no logró conquistar al público pese a su diseño atractivo.

Analistas atribuyen la tibia recepción a sacrificios técnicos realizados para alcanzar el perfil ultrafino, como la reducción de batería y cámara, que pasó a tener un solo lente trasero. La poca diferencia de precio respecto al modelo Pro también desincentivó su compra.

Según los reportes, Apple notificó recientemente a su equipo de ingenieros y proveedores que el iPhone Air 2 fue retirado del calendario de desarrollo, sin una nueva fecha estimada. No obstante, no se considera un proyecto cancelado oficialmente.