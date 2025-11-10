Ciencia y Tecnología

Demanda insuficiente retrasa el nuevo iPhone Air 2, según reportes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Apple decidió suspender el desarrollo del iPhone Air 2, su próximo modelo ultradelgado, tras las ventas inferiores a lo esperado de la versión actual, presentada apenas hace dos meses. La información fue dada a conocer por medios internacionales.

El iPhone Air, promocionado como el smartphone más delgado en la historia de Apple con apenas 5.6 mm de grosor, no logró conquistar al público pese a su diseño atractivo.

Analistas atribuyen la tibia recepción a sacrificios técnicos realizados para alcanzar el perfil ultrafino, como la reducción de batería y cámara, que pasó a tener un solo lente trasero. La poca diferencia de precio respecto al modelo Pro también desincentivó su compra.

Según los reportes, Apple notificó recientemente a su equipo de ingenieros y proveedores que el iPhone Air 2 fue retirado del calendario de desarrollo, sin una nueva fecha estimada. No obstante, no se considera un proyecto cancelado oficialmente.

Este revés se suma a una serie de intentos de Apple por consolidar un cuarto modelo estable dentro de su portafolio, tras la cancelación del iPhone mini y el modesto desempeño de los modelos Plus en años recientes.

Para 2026, la marca enfocará sus esfuerzos en la próxima línea iPhone 18, que incluirá las versiones Pro, Pro Max y un modelo plegable. Se espera que el modelo estándar del iPhone 18 sea presentado a inicios de 2027.

Aunque no ha sido cancelado oficialmente, el futuro del iPhone Air 2 parece incierto. Su desarrollo podría reanudarse solo si el modelo actual muestra una recuperación significativa en ventas, lo cual parece difícil de lograr en el corto plazo.

