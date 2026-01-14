Del rey vikingo al celular; la verdadera historia del Bluetooth

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En apariencia, Bluetooth es apenas un icono azul que parpadea en la pantalla del teléfono. Un gesto automático para conectar audífonos, relojes inteligentes o el sistema del automóvil. Pero detrás de esa señal invisible que cruza el aire hay una historia que nació hace más de mil años, entre barcos vikingos, runas nórdicas y un rey que soñó con unir pueblos enfrentados.

La tecnología que hoy conecta millones de dispositivos alrededor del mundo debe su nombre —y su símbolo— a Harald Gormsson, un monarca del siglo X conocido por unificar las tribus de Dinamarca y Noruega bajo un mismo reino. Su apodo era tan peculiar como memorable: Bluetooth (Diente Azul). Esa capacidad de unir lo disperso fue la metáfora perfecta que, siglos después, inspiró a los ingenieros que buscaban una solución universal para conectar dispositivos electrónicos sin cables.

Así, la historia del Bluetooth se convirtió en un puente inesperado entre la épica vikinga y la era digital.

Harald Gormsson pasó a la historia por lograr lo que parecía imposible: reconciliar tribus rivales y sentar las bases de una Escandinavia unificada. Para los desarrolladores tecnológicos de finales del siglo XX, su legado simbolizaba exactamente lo que buscaban: una tecnología capaz de conectar aparatos de distintos fabricantes bajo un mismo estándar, sin fricciones ni fronteras.

El nombre no fue el único guiño histórico. El icónico logotipo de Bluetooth está formado por dos runas nórdicas: Hagall (ᚼ) y Bjarkan (ᛒ), las iniciales del rey Harald. Un emblema ancestral convertido en símbolo global de conectividad.