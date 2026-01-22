Cuidado: falsos mensajes de Spotify buscan robar tus datos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Usuarios han comenzado a recibir mensajes de texto fraudulentos que suplantan a Spotify, en los que se les notifica falsamente que su suscripción ha finalizado o que el método de pago ha caducado, con el objetivo de robar información personal y financiera.

Los SMS, enviados desde números desconocidos, utilizan el nombre mal escrito de la plataforma —“Spotlfiy” o “Spotlfy”— e incluyen enlaces sospechosos que redirigen a sitios apócrifos, uno de los principales indicios de una estafa conocida como smishing, modalidad de phishing que se ejecuta mediante mensajes de texto.

Aunque los textos y números de origen varían, el modus operandi es el mismo: simular avisos oficiales para inducir a los usuarios a proporcionar credenciales o datos bancarios.