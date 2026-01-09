Cuenta regresiva para Artemis II: el sueño lunar está más cerca

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La NASA se encuentra en los pasos finales para lanzar Artemis II, su primera misión tripulada hacia la Luna en más de cinco décadas. El cohete SLS (Sistema de Lanzamiento Espacial) y la nave Orion están siendo preparados para su traslado hacia la plataforma de lanzamiento, donde se realizarán las últimas pruebas antes del despegue programado para febrero de 2026.

El despliegue ya está en marcha

El cohete SLS será trasladado desde el Edificio de Ensamblaje de Vehículos hasta la Plataforma de Lanzamiento 39B del Centro Espacial Kennedy, en Florida. El trayecto de unos 6.5 kilómetros puede tomar hasta 12 horas, y se espera que ocurra antes del 17 de enero, siempre que las condiciones técnicas y meteorológicas lo permitan.

Durante las revisiones finales, los técnicos reemplazaron un cable dañado del sistema de terminación de vuelo y corrigieron una falla en la válvula de presurización de la escotilla de la cápsula Orion.

Ensayos antes del gran día

En enero, se llevará a cabo un "ensayo general mojado" (wet dress rehearsal), una prueba clave para abastecer el cohete con más de 700,000 galones de propelente y simular la cuenta regresiva sin tripulación a bordo.

Este procedimiento pondrá a prueba los protocolos de seguridad, los sistemas de combustible, los controles de cuenta regresiva y la respuesta del equipo técnico ante contingencias. También servirá para que la tripulación de cierre, encargada de asegurar a los astronautas en sus asientos, practique el abordaje sin riesgos.