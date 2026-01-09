Cuenta regresiva para Artemis II: el sueño lunar está más cerca

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La NASA se encuentra en los pasos finales para lanzar Artemis II, su primera misión tripulada hacia la Luna en más de cinco décadas. El cohete SLS (Sistema de Lanzamiento Espacial) y la nave Orion están siendo preparados para su traslado hacia la plataforma de lanzamiento, donde se realizarán las últimas pruebas antes del despegue programado para febrero de 2026.
El cohete SLS será trasladado desde el Edificio de Ensamblaje de Vehículos hasta la Plataforma de Lanzamiento 39B del Centro Espacial Kennedy, en Florida. El trayecto de unos 6.5 kilómetros puede tomar hasta 12 horas, y se espera que ocurra antes del 17 de enero, siempre que las condiciones técnicas y meteorológicas lo permitan.
Durante las revisiones finales, los técnicos reemplazaron un cable dañado del sistema de terminación de vuelo y corrigieron una falla en la válvula de presurización de la escotilla de la cápsula Orion.
En enero, se llevará a cabo un "ensayo general mojado" (wet dress rehearsal), una prueba clave para abastecer el cohete con más de 700,000 galones de propelente y simular la cuenta regresiva sin tripulación a bordo.
Este procedimiento pondrá a prueba los protocolos de seguridad, los sistemas de combustible, los controles de cuenta regresiva y la respuesta del equipo técnico ante contingencias. También servirá para que la tripulación de cierre, encargada de asegurar a los astronautas en sus asientos, practique el abordaje sin riesgos.
La tripulación de Artemis II está integrada por Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, de la NASA, junto con Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense. Será la primera vez que un canadiense viaje más allá de la órbita terrestre, y la primera vez que una mujer lo haga rumbo a la Luna.
Antes del lanzamiento, los cuatro realizarán una última visita a la plataforma para verificar los sistemas que usarán en vuelo.
Tras un ensayo exitoso, la NASA realizará una revisión general de preparación para el vuelo. Aunque la primera ventana de lanzamiento se abre el 6 de febrero de 2026, la decisión final dependerá del estado técnico del cohete, la nave y las condiciones del clima.
Las fechas tentativas para el lanzamiento son:
6, 7, 8, 10 y 11 de febrero
Otras ventanas: marzo (6-11) y abril (1-6)
Los ingenieros consideran múltiples factores para definir el momento exacto del despegue, como la posición orbital de la Tierra y la Luna, el nivel de luz solar para los paneles solares de Orion y las trayectorias de regreso seguro a la Tierra.
Artemis II durará aproximadamente 10 días y no alunizará, pero servirá para probar todos los sistemas en un entorno lunar. Su éxito allanará el camino para Artemis III, que sí intentará llevar a humanos de nuevo a la superficie de la Luna.
Este proyecto forma parte de la nueva era de exploración espacial, con el objetivo final de llegar a Marte en las próximas décadas.
SHA