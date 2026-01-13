¿Cuál fue tu juego favorito? Nintendo libera resumen anual para Switch y Switch 2

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Aunque la mayoría de plataformas digitales publicaron sus resúmenes anuales a finales de 2025, Nintendo decidió esperar hasta enero de 2026 para lanzar su esperado resumen de actividad para Nintendo Switch y Switch 2.

Este repaso permite a los jugadores conocer las estadísticas de uso personalizadas durante todo 2025, incluyendo los títulos más jugados, las horas dedicadas a cada juego, y hasta seleccionar su videojuego favorito del año.

¿Cómo consultar tu resumen de 2025 en Nintendo?

El proceso para acceder es simple y está disponible para todos los usuarios con cuenta Nintendo. Solo debes:

Ingresar al sitio oficial de Nintendo (nintendo.com) e iniciar sesión. Acceder al enlace dedicado al resumen anual. Una vez dentro, iniciarás un recorrido animado e interactivo por tu actividad de 2025. Al final, podrás elegir tu juego favorito del año y el sistema generará una gráfica lista para compartir en redes sociales.

Nintendo promueve el uso del hashtag #NintendoSwitch2025 para que la comunidad comparta y compare sus estadísticas.