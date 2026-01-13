¿Cuál fue tu juego favorito? Nintendo libera resumen anual para Switch y Switch 2
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Aunque la mayoría de plataformas digitales publicaron sus resúmenes anuales a finales de 2025, Nintendo decidió esperar hasta enero de 2026 para lanzar su esperado resumen de actividad para Nintendo Switch y Switch 2.
Este repaso permite a los jugadores conocer las estadísticas de uso personalizadas durante todo 2025, incluyendo los títulos más jugados, las horas dedicadas a cada juego, y hasta seleccionar su videojuego favorito del año.
¿Cómo consultar tu resumen de 2025 en Nintendo?
El proceso para acceder es simple y está disponible para todos los usuarios con cuenta Nintendo. Solo debes:
Ingresar al sitio oficial de Nintendo (nintendo.com) e iniciar sesión.
Acceder al enlace dedicado al resumen anual.
Una vez dentro, iniciarás un recorrido animado e interactivo por tu actividad de 2025.
Al final, podrás elegir tu juego favorito del año y el sistema generará una gráfica lista para compartir en redes sociales.
Nintendo promueve el uso del hashtag #NintendoSwitch2025 para que la comunidad comparta y compare sus estadísticas.
¿Por qué hasta enero?
Mientras servicios como Spotify, Apple Music, YouTube o PlayStation ofrecieron sus respectivos “Wrap-Ups” en diciembre, Nintendo optó por mantener su tradición de publicar este resumen en enero. Esto da margen a los jugadores que aprovechan las vacaciones para terminar juegos pendientes o descubrir nuevos títulos antes de cerrar el año.
La transición hacia Switch 2
Este resumen llega en un momento clave para Nintendo, ya que la transición hacia la nueva Switch 2 marca una nueva etapa para la compañía. Con una base de usuarios dividida entre ambas consolas, este resumen anual abarca datos de ambas plataformas.
Además, la empresa se prepara para un catálogo fuerte en 2026, con títulos destacados como:
Animal Crossing: New Horizons
Dynasty Warriors: Origins
Resident Evil Requiem
Pokémon Pokopia
Mario Tennis Fever
La compañía cierra así el ciclo 2025, consolidando su ecosistema y renovando su estrategia de comunidad para el año que inicia.
Xbox, el gran ausente
Cabe destacar que Nintendo y PlayStation ya ofrecieron resúmenes personalizados a sus jugadores, pero hasta el momento, Xbox sigue sin habilitar un servicio similar para su base de usuarios.
mrh