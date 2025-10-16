Crean en México una molécula que combate cáncer de mama agresivo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Lo que comenzó hace dos décadas como una investigación contra parásitos, hoy podría convertirse en la luz al final del túnel para miles de mujeres diagnosticadas con uno de los tipos de cáncer más agresivos del mundo. Investigadoras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) identificaron la molécula GK-1 como una alternativa prometedora para el tratamiento del cáncer de mama triple negativo.

Este subtipo, que representa aproximadamente el 15% de los casos de cáncer de mama, es reconocido por su agresividad, alta tasa de recurrencia y limitada respuesta a tratamientos convencionales. Frente a este panorama, la esperanza toma forma en los laboratorios del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, donde las científicas Edda Sciutto y Gladis Fragoso desarrollan esta molécula innovadora.

“En estudios preclínicos encontramos alta eficiencia y, en un rango alto de concentraciones, no detectamos efectos colaterales negativos, ni a niveles microscópico o macroscópico”, explicó Sciutto en entrevista con Gaceta UNAM.