Creador de ChatGPT revela qué empleo será borrado por la inteligencia artificial

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En medio del debate global sobre el impacto de la inteligencia artificial (IA) en el mercado laboral, Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI y creador de ChatGPT, reveló cuál podría ser el primer empleo que desaparecería a causa de esta tecnología.

“Soporte al cliente será reemplazado por la IA”, afirmó Altman.

El líder de una de las compañías más influyentes en el campo de la inteligencia artificial sostuvo que el trabajo de soporte al cliente, ya sea telefónico o por computadora, será uno de los primeros en ser desplazados por sistemas automatizados.