Creador de ChatGPT revela qué empleo será borrado por la inteligencia artificial

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En medio del debate global sobre el impacto de la inteligencia artificial (IA) en el mercado laboral, Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI y creador de ChatGPT, reveló cuál podría ser el primer empleo que desaparecería a causa de esta tecnología.
“Soporte al cliente será reemplazado por la IA”, afirmó Altman.
El líder de una de las compañías más influyentes en el campo de la inteligencia artificial sostuvo que el trabajo de soporte al cliente, ya sea telefónico o por computadora, será uno de los primeros en ser desplazados por sistemas automatizados.
Otro empleo que podría sufrir transformaciones profundas es el de los desarrolladores de software. Altman expresó que ya hoy en día ser programador significa algo muy distinto a lo que implicaba hace apenas dos años.
“Un trabajo del que me siento menos seguro sobre su futuro, es el de los programadores de computadoras”, puntualizó, destacando que muchas de las tareas técnicas están siendo absorbidas por herramientas de inteligencia artificial cada vez más potentes.
“Creo que la gente quiere la conexión humana profunda con una persona y no importa qué tan bueno sea el consejo de la IA o el robot”, expresó. Según su perspectiva, aquellos empleos que implican empatía, trato humano o vínculo emocional tienen más posibilidades de sobrevivir al auge tecnológico.
Según Altman, el cambio laboral es una constante histórica. “El 50% de los trabajos cambian significativamente cada 75 años en promedio”, recordó. Por ello, no descarta que surjan nuevas categorías laborales que hoy ni siquiera existen.
