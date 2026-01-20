Cosmonauta capta aurora boreal roja desde la Estación Espacial Internacional

En las imágenes se aprecia una aurora de intensidad extraordinaria, que no solo muestra el clásico tono verde, sino también destellos rojos, un rasgo poco común. Este color aparece cuando la energía solar es tan potente que logra excitar las capas más altas y menos densas de la atmósfera terrestre.

La fuerza del fenómeno fue tal que la aurora resultó visible incluso cuando la ISS sobrevolaba regiones de Oriente Medio, una zona donde normalmente no se observa este tipo de espectáculos celestes.

Las tomas no solo destacan por su belleza, sino también por su valor científico, al mostrar cómo las tormentas solares pueden generar auroras de gran alcance y colores poco habituales.