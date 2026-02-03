Con apoyo de Japón, México lanza al espacio el satélite GXIBA-1; vigilará el volcanes

El nombre del nanosatélite, GXIBA-1, proviene de un vocablo zapoteco que representa el concepto de “universo” o “estrellas”, y simboliza el vínculo entre la ciencia moderna y las raíces culturales de México.

La información que el nanosatélite recopile sobre volcanes será enviada directamente al centro de monitoreo instalado en las instalaciones de la UPAEP, y posteriormente será compartida con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), para fortalecer los sistemas de alerta y protección civil ante riesgos volcánicos.

Un logro del talento mexicano

GXIBA-1 es el segundo nanosatélite mexicano en ser desplegado desde la EEI. Su desarrollo fue impulsado por la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación del gobierno poblano, consolidando a Puebla como un referente en innovación espacial en México.

Cabe recordar que en 2020, la misma casa de estudios lanzó con éxito el satélite AztechSat-1, pionero en establecer comunicación con la constelación GlobalStar. El lanzamiento de GXIBA-1 reafirma la continuidad y madurez de estos proyectos científicos con alcance internacional.

mrh