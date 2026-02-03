Con apoyo de Japón, México lanza al espacio el satélite GXIBA-1; vigilará el volcanes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un nanosatélite desarrollado por estudiantes e investigadores de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) fue desplegado con éxito desde la Estación Espacial Internacional (EEI) para monitorear volcanes activos en México, informaron autoridades científicas.
El dispositivo, llamado GXIBA-1, fue lanzado al espacio en octubre de 2025 como parte del programa internacional KiboCUBE, una colaboración entre la Agencia Espacial Japonesa (JAXA) y la Oficina de Asuntos del Espacio Exterior de la ONU. Este martes, fue liberado desde la EEI mediante un brazo robótico, en un evento transmitido en vivo desde el Centro Espacial Tsukuba, en la prefectura de Ibaraki, Japón.
El nombre del nanosatélite, GXIBA-1, proviene de un vocablo zapoteco que representa el concepto de “universo” o “estrellas”, y simboliza el vínculo entre la ciencia moderna y las raíces culturales de México.
La información que el nanosatélite recopile sobre volcanes será enviada directamente al centro de monitoreo instalado en las instalaciones de la UPAEP, y posteriormente será compartida con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), para fortalecer los sistemas de alerta y protección civil ante riesgos volcánicos.
GXIBA-1 es el segundo nanosatélite mexicano en ser desplegado desde la EEI. Su desarrollo fue impulsado por la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación del gobierno poblano, consolidando a Puebla como un referente en innovación espacial en México.
Cabe recordar que en 2020, la misma casa de estudios lanzó con éxito el satélite AztechSat-1, pionero en establecer comunicación con la constelación GlobalStar. El lanzamiento de GXIBA-1 reafirma la continuidad y madurez de estos proyectos científicos con alcance internacional.
mrh