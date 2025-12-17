Cometa interestelar 3I/ATLAS pasará cerca de la Tierra: así podrás verlo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El próximo 19 de diciembre, el cometa 3I/ATLAS, un visitante proveniente de fuera del sistema solar, realizará su aproximación más cercana a la Tierra, en lo que podría ser la mejor oportunidad para observar este raro fenómeno astronómico.

El 3I/ATLAS es el tercer objeto interestelar descubierto en la historia moderna en pasar por las inmediaciones del sistema solar. Según la NASA, aunque no representa ningún peligro para el planeta, su presencia ha despertado el interés de científicos y astrónomos alrededor del mundo.

“La NASA continúa observando y estudiando este objeto empleando diferentes naves espaciales y telescopios para aprender todo lo que podamos acerca de él mientras está en nuestro sistema solar”, compartió la agencia en su boletín más reciente.

📍 El cometa se encontrará a 274 millones de kilómetros de la Tierra —es decir, más de 700 veces la distancia entre nuestro planeta y la Luna—, por lo que no será visible a simple vista. Sin embargo, con ayuda de un telescopio con una abertura mínima de 30 centímetros, se podrá ubicar bajo la estrella Regulus, en la constelación de Leo, durante la madrugada del 19 de diciembre.