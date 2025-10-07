Cometa Atlas: así es su trayectoria única que desconcierta a la NASA

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un cometa proveniente del exterior del sistema solar se dirige hacia una de sus aproximaciones más cercanas a la Tierra. Se trata del cometa 31/Atlas, cuyo comportamiento ha desconcertado a científicos y ha encendido teorías de conspiración en redes sociales.

Este objeto celeste fue descubierto el pasado 1 de julio de 2025 y desde entonces ha llamado la atención por su trayectoria hiperbólica, es decir, no gira alrededor del Sol como otros cuerpos, sino que parece estar “de paso” por nuestro vecindario estelar.

De acuerdo con cálculos de la NASA, el cometa viaja a una velocidad de 221 mil kilómetros por hora (aproximadamente 61 km/s), y aumentará su rapidez conforme se acerque al Sol.

No. Aunque su trayectoria es poco común y no puede predecirse con precisión como la de otros cuerpos celestes, la agencia espacial estadounidense ha informado que no existe riesgo alguno para nuestro planeta. Su punto más cercano a la Tierra será de aproximadamente 240 millones de kilómetros el próximo 19 de diciembre.