Cometa Atlas: así es su trayectoria única que desconcierta a la NASA
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un cometa proveniente del exterior del sistema solar se dirige hacia una de sus aproximaciones más cercanas a la Tierra. Se trata del cometa 31/Atlas, cuyo comportamiento ha desconcertado a científicos y ha encendido teorías de conspiración en redes sociales.
Este objeto celeste fue descubierto el pasado 1 de julio de 2025 y desde entonces ha llamado la atención por su trayectoria hiperbólica, es decir, no gira alrededor del Sol como otros cuerpos, sino que parece estar “de paso” por nuestro vecindario estelar.
De acuerdo con cálculos de la NASA, el cometa viaja a una velocidad de 221 mil kilómetros por hora (aproximadamente 61 km/s), y aumentará su rapidez conforme se acerque al Sol.
No. Aunque su trayectoria es poco común y no puede predecirse con precisión como la de otros cuerpos celestes, la agencia espacial estadounidense ha informado que no existe riesgo alguno para nuestro planeta. Su punto más cercano a la Tierra será de aproximadamente 240 millones de kilómetros el próximo 19 de diciembre.
La falta de un análisis más profundo por parte de agencias espaciales, así como el carácter interestelar del cometa, ha detonado una serie de teorías no comprobadas en redes sociales, donde algunos usuarios han llegado a compararlo con una nave de origen desconocido o un objeto con inteligencia propia.
Además, algunos han señalado el silencio relativo de instituciones científicas como parte de un posible encubrimiento. Sin embargo, no existe evidencia científica que respalde estas versiones, y la comunidad astronómica sigue considerando al Atlas como un objeto natural.
El cometa Atlas no volverá a verse, según los cálculos actuales. Su trayectoria lo llevará fuera del sistema solar tras su paso cerca del Sol.
mrh