Cometa 3I/ATLAS: se acercará a la Tierra el 19 de diciembre de 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un nuevo visitante del espacio profundo ha captado la atención de astrónomos, científicos y también de aficionados a los fenómenos celestes. Se trata del cometa 3I/ATLAS, el tercer cometa interestelar registrado en la historia, cuya trayectoria lo acercará a la Tierra el próximo 19 de diciembre de 2025.

La comunidad científica lo ve como una oportunidad única para estudiar materiales provenientes de otros sistemas estelares, mientras que en redes sociales ya ha generado teorías conspirativas que lo señalan —sin fundamento— como una supuesta nave nodriza.

El cometa fue detectado el 1 de julio de 2025 desde una estación del sistema ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) en Chile. Lo que lo hace especial es su trayectoria hiperbólica y su velocidad extrema, características que indican que no está ligado gravitacionalmente al Sol, por lo que proviene del espacio interestelar.

Esto lo convierte en el tercer cometa interestelar detectado por la humanidad, después de ‘Oumuamua (2017) y Borisov (2019), según explicó el Dr. René Ortega Minakata, del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM.