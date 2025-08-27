Cold Fear, I Am Alive y más títulos de Ubisoft regresan gracias a Atari

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Atari sorprendió al anunciar la compra de derechos de varios juegos de Ubisoft con el objetivo de relanzarlos en consolas modernas, incluyendo Nintendo Switch, PlayStation, Xbox y PC.

La lista incluye cinco títulos que en su momento fueron apuestas experimentales o de bajo perfil de la desarrolladora francesa:

Cold Fear

I Am Alive

Child of Eden

Grow Home

Grow Up

Aunque no pertenecen a las franquicias más icónicas de Ubisoft, algunos de estos títulos se convirtieron en obras de culto. El caso más representativo es Cold Fear, un survival horror bien recibido por fans del género, pero eclipsado en su lanzamiento por Resident Evil 4.

Si bien el foco inicial está en Nintendo, Atari confirmó que los juegos también estarán disponibles en PlayStation, Xbox y PC. El plan es conectar con nuevas audiencias y rescatar franquicias que habían quedado en el olvido.