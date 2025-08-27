Cold Fear, I Am Alive y más títulos de Ubisoft regresan gracias a Atari

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Atari sorprendió al anunciar la compra de derechos de varios juegos de Ubisoft con el objetivo de relanzarlos en consolas modernas, incluyendo Nintendo Switch, PlayStation, Xbox y PC.
La lista incluye cinco títulos que en su momento fueron apuestas experimentales o de bajo perfil de la desarrolladora francesa:
Cold Fear
I Am Alive
Child of Eden
Grow Home
Grow Up
Aunque no pertenecen a las franquicias más icónicas de Ubisoft, algunos de estos títulos se convirtieron en obras de culto. El caso más representativo es Cold Fear, un survival horror bien recibido por fans del género, pero eclipsado en su lanzamiento por Resident Evil 4.
Si bien el foco inicial está en Nintendo, Atari confirmó que los juegos también estarán disponibles en PlayStation, Xbox y PC. El plan es conectar con nuevas audiencias y rescatar franquicias que habían quedado en el olvido.
Además, la compañía adelantó que explorará otros formatos y canales de distribución, lo que abre la posibilidad de que estas propiedades intelectuales lleguen a series, películas u otros proyectos multimedia.
Hasta ahora no hay detalles sobre si los juegos llegarán en versiones remasterizadas, con mejoras gráficas o si recibirán nuevas entregas. Todo dependerá de los recursos de Atari y del estado del código original de cada obra.
Por lo pronto, los jugadores tendrán la oportunidad de revivir experiencias que, pese a no haber tenido gran éxito comercial, mantienen un lugar especial entre los fanáticos del gaming.
mrh