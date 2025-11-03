CODA desafía a OpenAI: ‘Dejen de usar contenido japonés sin autorización’

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Asociación para la Distribución Internacional de Contenidos (CODA, por sus siglas en inglés) presentó una solicitud formal a OpenAI para que detenga el uso sin autorización de obras protegidas por derechos de autor de sus empresas afiliadas en el desarrollo y funcionamiento de su modelo de inteligencia artificial generativa, Sora 2.

El documento fue entregado el pasado 27 de octubre de 2025, y representa los intereses de importantes compañías de entretenimiento japonés como Toei (productora de anime y TV) y Square Enix (desarrolladora de videojuegos).

Según CODA, gran parte del contenido generado por Sora 2, lanzado por OpenAI, presenta una “notoria similitud” con obras japonesas, lo cual sugiere que se utilizaron imágenes, videos o fragmentos de contenido japonés como parte del entrenamiento del modelo.

La organización expresó su preocupación en los siguientes términos:

“La reproducción de obras protegidas durante el proceso de aprendizaje automático puede constituir una infracción de derechos de autor”, señaló CODA en su comunicado oficial.