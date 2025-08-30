Cinco días de uso en un celular: Realme revela su celular con batería de 15,000 mAh

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La compañía Realme presentó un teléfono conceptual con una batería de 15,000 mAh, considerada ya la más grande de la industria en un cuerpo de smartphone, con la sorprendente característica de mantener un grosor similar al de un iPhone 16 Pro Max.

El modelo, denominado Realme 15,000 mAh, ofrece hasta cinco días de uso continuo, 18 horas de grabación de video o 50 horas de reproducción de video, de acuerdo con la marca. Su grosor es de apenas 8.89 mm, mientras que el iPhone 16 Pro Max mide 8.3 mm.

Además de su autonomía, el dispositivo puede cargar otros equipos, funcionando prácticamente como una power bank de gran capacidad.

De acuerdo con un reporte de Android Authority, este avance es posible gracias a una batería fabricada completamente de carbono, lo que permite mayor densidad energética sin comprometer el tamaño.

Hasta ahora, la industria ha experimentado con baterías de carbón-silicio, como en modelos HONOR y OPPO, que han mostrado progresos con capacidades de hasta 8,000 mAh. Sin embargo, Realme llevó el desarrollo un paso más allá.