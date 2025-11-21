¿Cinéfilo? Ahora podrás alquilar películas desde Letterboxd

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La reconocida plataforma de cinéfilos Letterboxd anunció el lanzamiento de su propia tienda de alquiler de películas, Letterboxd Video Store, una función que estará disponible a partir de diciembre y que busca facilitar el acceso a películas seleccionadas directamente desde la misma app.

A diferencia de los servicios por suscripción, esta nueva opción permitirá a los usuarios alquilar títulos de forma individual, sin necesidad de contratos mensuales. La iniciativa surge como respuesta a una queja frecuente entre los usuarios: descubrir una película interesante y no poder encontrar dónde verla.

Con esta nueva función, Letterboxd curará su catálogo basándose en datos generados por la comunidad: listas de seguimiento, reseñas y búsquedas populares. El objetivo es ofrecer una experiencia similar a la de los antiguos videoclubs, con “recomendaciones del staff”, solo que en este caso, el staff son los millones de usuarios de la plataforma.

La Letterboxd Video Store ofrecerá títulos que:

Aún no han sido distribuidos oficialmente.

Son restauraciones o redescubrimientos.

Están disponibles solo por tiempo limitado.

Tienen alta demanda dentro de la comunidad.

El servicio será compatible con navegadores, dispositivos móviles (iOS y Android), Apple TV, Android TV, Chromecast y AirPlay. Próximamente, también estará disponible en Smart TVs.

Los alquileres estarán sujetos a disponibilidad geográfica y precio local, aunque Letterboxd asegura estar trabajando para garantizar el mayor acceso internacional posible.

BCT