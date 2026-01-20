Ciencia y Tecnología

Científicos rastrean mariposas monarca por primera vez

Nuevos rastreadores permiten seguir la migración de las mariposas monarca de manera individual
El seguimiento revela las complejidades desconocidas de la travesía de estos insectos, incluyendo su sofisticado sistema de navegació
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Por primera vez en la historia, los científicos están monitoreando la migración de las mariposas monarca a través de la instalación de diminutos rastreadores que permiten el seguimiento de cada insecto en su largo viaje transcontinental desde Canadá hasta México.

Este avance, logrado mediante el uso de rastreadores de solo 60 miligramos de peso, ha proporcionado a los investigadores una visión sin precedentes sobre los patrones migratorios y el ciclo de vida de las mariposas.

El dispositivo, alimentado por energía solar, permite que más de 400 mariposas, previamente equipadas con los rastreadores, sean seguidas en tiempo real a través de una aplicación móvil.

Estos rastreadores son una herramienta esencial para comprender cómo las mariposas, junto a otras especies de insectos voladores como abejas, se enfrentan a los cambios ambientales, especialmente ante la crisis de biodiversidad que afecta a muchas de estas especies.

