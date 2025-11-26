Científicos detectan metales y hielo inusual en el cometa 3I/ATLAS

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un reciente estudio astronómico reveló que el cometa 3I/ATLAS posee en su interior una composición poco común, al combinar hielo de agua, gases volátiles y metales inusuales. Estos hallazgos podrían explicar el comportamiento criovolcánico del cuerpo celeste al acercarse al Sol, fenómeno que ha llamado la atención de científicos a nivel mundial.

El autor del estudio, el astrofísico Josep M. Trigo, detalló que 3I/ATLAS contiene granos metálicos y sulfuro de hierro que, al interactuar con líquidos internos, generan chorros de gas y polvo, visibles desde la Tierra.

¿Qué hace único al cometa 3I/ATLAS?

Presencia de hielo de agua en el núcleo.

Componentes metálicos como níquel , detectados especialmente en su coma (envoltura gaseosa).

Monóxido y dióxido de carbono como productos de sublimación.

Reacciones químicas internas, como las de tipo Fischer-Tropsch, donde el agua caliente reacciona con metales, generando compuestos orgánicos complejos.

Estas características han sido observadas gracias a telescopios especializados como el Joan Oró, del Observatorio del Montsec (IEEC), que logró captar imágenes de los chorros de gas y polvo expulsados por el cometa.