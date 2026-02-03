ChatGPT escribe a paso lento: esto sabemos del fallo global

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Diversos usuarios alrededor del mundo reportan fallas en la plataforma ChatGPT, el popular asistente de inteligencia artificial desarrollado por OpenAI. Aunque los sistemas figuran como “operacionales” en su página oficial, portales como DownDetector y StatusGator muestran un aumento significativo en los reportes de mal funcionamiento.
La queja más recurrente no es una caída total, sino una marcada lentitud en las respuestas, particularmente en el modelo más reciente, GPT-5.2 (Extended Thinking). Según testimonios, la IA está generando texto a un ritmo de apenas 4 tokens por segundo, lo que se traduce en respuestas lentas, palabra por palabra, y una experiencia frustrante para quienes requieren generar código, textos largos o tareas complejas.
De acuerdo con información pública, OpenAI atraviesa una transición técnica mayor que podría explicar la inestabilidad. A partir del 13 de febrero de 2026, la empresa retirará oficialmente GPT-4o y sus versiones anteriores (4.1, 4.1 mini), para enfocar toda su infraestructura en la nueva familia de modelos GPT-5.
Además, el pasado 2 de febrero, OpenAI lanzó una nueva aplicación llamada Codex para macOS, que permite la ejecución paralela de múltiples agentes de IA, lo cual ha incrementado notablemente la demanda de recursos computacionales en los servidores.
Todo este proceso de migración masiva, combinado con la activación de nuevas herramientas, estaría generando “temblores técnicos” que afectan directamente la experiencia de los usuarios.
Aunque no hay una solución inmediata, OpenAI ha indicado que los sistemas están funcionando, por lo que la recomendación es tener paciencia durante este periodo de ajuste. Mientras tanto, algunos internautas han tomado con humor la situación, asegurando que “al menos hoy, el spam generado por IA será más lento”.
mrh