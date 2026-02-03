ChatGPT escribe a paso lento: esto sabemos del fallo global

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Diversos usuarios alrededor del mundo reportan fallas en la plataforma ChatGPT, el popular asistente de inteligencia artificial desarrollado por OpenAI. Aunque los sistemas figuran como “operacionales” en su página oficial, portales como DownDetector y StatusGator muestran un aumento significativo en los reportes de mal funcionamiento.

La queja más recurrente no es una caída total, sino una marcada lentitud en las respuestas, particularmente en el modelo más reciente, GPT-5.2 (Extended Thinking). Según testimonios, la IA está generando texto a un ritmo de apenas 4 tokens por segundo, lo que se traduce en respuestas lentas, palabra por palabra, y una experiencia frustrante para quienes requieren generar código, textos largos o tareas complejas.

¿Qué está causando la lentitud?

De acuerdo con información pública, OpenAI atraviesa una transición técnica mayor que podría explicar la inestabilidad. A partir del 13 de febrero de 2026, la empresa retirará oficialmente GPT-4o y sus versiones anteriores (4.1, 4.1 mini), para enfocar toda su infraestructura en la nueva familia de modelos GPT-5.