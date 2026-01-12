ChatGPT ahora también cuida tu salud: así funciona su nueva versión médica

ChatGPT Salud permite, por ejemplo, interpretar resultados de laboratorio, preparar preguntas para una cita médica, recibir sugerencias sobre nutrición o visualizar cambios en niveles como el colesterol. Las conversaciones están cifradas y se mantienen aisladas del resto de los chats, garantizando privacidad y control total sobre los datos compartidos.

“Esta herramienta no ofrece diagnósticos ni tratamientos, pero sí ayuda a aclarar dudas cotidianas y a prepararse mejor para una consulta médica”, explicó OpenAI en su comunicado.

La plataforma fue desarrollada con el apoyo de más de 260 profesionales de la salud de 60 países, y cuenta con una evaluación clínica mediante un sistema llamado HealthBench, que asegura que las respuestas respeten criterios médicos, claridad, urgencia y seguridad.

Inicialmente, ChatGPT Salud estará disponible para un grupo reducido de usuarios en la web y dispositivos iOS en Estados Unidos, con planes de expansión en las próximas semanas.

BCT