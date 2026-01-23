CFE regalará chips con internet móvil gratis: requisitos y beneficios

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) continúa avanzando en su misión de llevar conectividad digital a todos los rincones del país. Como parte de esta estrategia nacional, anunció que entregará chips (tarjetas SIM) con internet móvil gratuito a personas que cumplan con ciertos requisitos.

El objetivo de esta iniciativa es reducir el rezago tecnológico que enfrentan miles de mexicanos, principalmente en sectores vulnerables que no cuentan con acceso a herramientas digitales indispensables para la educación, el trabajo y la comunicación.

De acuerdo con información oficial de la CFE y del Gobierno de México, la entrega de las tarjetas SIM se realizará a través de convocatorias locales, módulos temporales y jornadas de atención, organizadas en coordinación con las delegaciones del Bienestar en distintos estados del país.