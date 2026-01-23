CFE regalará chips con internet móvil gratis: requisitos y beneficios

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) continúa avanzando en su misión de llevar conectividad digital a todos los rincones del país. Como parte de esta estrategia nacional, anunció que entregará chips (tarjetas SIM) con internet móvil gratuito a personas que cumplan con ciertos requisitos.
El objetivo de esta iniciativa es reducir el rezago tecnológico que enfrentan miles de mexicanos, principalmente en sectores vulnerables que no cuentan con acceso a herramientas digitales indispensables para la educación, el trabajo y la comunicación.
De acuerdo con información oficial de la CFE y del Gobierno de México, la entrega de las tarjetas SIM se realizará a través de convocatorias locales, módulos temporales y jornadas de atención, organizadas en coordinación con las delegaciones del Bienestar en distintos estados del país.
Las fechas, sedes y entidades participantes se anunciarán en las redes sociales oficiales de la CFE, por lo que se recomienda mantenerse atento cuando la convocatoria llegue a tu región.
Beneficiarios de Programas para el Bienestar, como:
Pensión para Adultos Mayores
Becas Benito Juárez
Jóvenes Construyendo el Futuro
Programa de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños
Estudiantes de nivel medio superior y superior en instituciones públicas
Habitantes de comunidades rurales con nula o baja conectividad a internet
Ser beneficiario de algún programa social del Gobierno de México
CURP
Identificación oficial vigente
Comprobante de domicilio
Contar con un teléfono celular desbloqueado
En el caso de menores de edad, se solicitará además:
Acta de nacimiento
CURP
El paquete de conectividad incluye:
5 GB de datos móviles para redes sociales, navegación y aplicaciones
1,500 minutos de llamadas a México, Estados Unidos y Canadá
500 mensajes de texto (SMS)
RPO