CFE regalará chips con internet móvil gratis: requisitos y beneficios

La distribución será mediante convocatorias y módulos locales
Programas del Bienestar, estudiantes y comunidades rurales, prioridad
Programas del Bienestar, estudiantes y comunidades rurales, prioridad
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) continúa avanzando en su misión de llevar conectividad digital a todos los rincones del país. Como parte de esta estrategia nacional, anunció que entregará chips (tarjetas SIM) con internet móvil gratuito a personas que cumplan con ciertos requisitos.

El objetivo de esta iniciativa es reducir el rezago tecnológico que enfrentan miles de mexicanos, principalmente en sectores vulnerables que no cuentan con acceso a herramientas digitales indispensables para la educación, el trabajo y la comunicación.

De acuerdo con información oficial de la CFE y del Gobierno de México, la entrega de las tarjetas SIM se realizará a través de convocatorias locales, módulos temporales y jornadas de atención, organizadas en coordinación con las delegaciones del Bienestar en distintos estados del país.

Las fechas, sedes y entidades participantes se anunciarán en las redes sociales oficiales de la CFE, por lo que se recomienda mantenerse atento cuando la convocatoria llegue a tu región.

Los sectores prioritarios que podrán solicitar el chip son:

Beneficiarios de Programas para el Bienestar, como:

  • Pensión para Adultos Mayores

  • Becas Benito Juárez

  • Jóvenes Construyendo el Futuro

  • Programa de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños

  • Estudiantes de nivel medio superior y superior en instituciones públicas

  • Habitantes de comunidades rurales con nula o baja conectividad a internet

¿Cuáles son los requisitos para recibir un chip gratuito de la CFE?

  • Ser beneficiario de algún programa social del Gobierno de México

  • CURP

  • Identificación oficial vigente

  • Comprobante de domicilio

  • Contar con un teléfono celular desbloqueado

En el caso de menores de edad, se solicitará además:

  • Acta de nacimiento

  • CURP

La CFE aclaró que los requisitos pueden variar según la entidad federativa, el tipo de jornada o la convocatoria específica.

El paquete de conectividad incluye:

  • 5 GB de datos móviles para redes sociales, navegación y aplicaciones

  • 1,500 minutos de llamadas a México, Estados Unidos y Canadá

  • 500 mensajes de texto (SMS)

Programas del Bienestar, estudiantes y comunidades rurales, prioridad

