Celulares que no tendrán Android 16; revisa si el tuyo está en la lista

Modelos recientes como el Galaxy S21 y Pixel 5 quedarán sin soporte
La actualización requiere hardware compatible con inteligencia artificial
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La nueva versión del sistema operativo de Google, Android 16, ya comenzó a desplegarse gradualmente desde el pasado 10 de junio. Sin embargo, no todos los usuarios podrán disfrutar de sus funciones impulsadas por inteligencia artificial, debido a los requerimientos de hardware que esta actualización demanda.

Aunque los primeros en recibirla fueron los teléfonos Pixel de Google, la actualización seguirá llegando a otros fabricantes como Samsung, Xiaomi y Motorola. No obstante, varios modelos quedarán fuera de esta evolución tecnológica, marcando el inicio de su obsolescencia.

Celulares que no recibirán Android 16

📱 Samsung

  • Galaxy A14, M14, M33

  • Galaxy S21, S21+, S21 Ultra

  • Galaxy Z Flip 3, Z Fold 3

📱 Google

  • Pixel 5 y Pixel 5a

📱 Realme

  • GT, GT Master Edition

  • GT 2, GT 2 Pro

  • 11, 11 Pro

  • C55, C67

  • Narzo 60

📱 OPPO

  • Find N

  • Find X5 Pro, X5, X5 Lite

  • Reno10 Pro+, Reno10 Pro, Reno10

📱 Motorola

  • Moto G05, G15, G24, G34, G45, G64, G73, G82, G84

  • Moto E13, E22, E32

📱 OnePlus

  • 10 Pro, 10T

  • Nord 2, Nord 2 Lite, Nord 2T

  • Nord CE 3, CE 3 Lite

  • N30, N300

📱 VIVO

  • V29 Pro, V29 Lite

  • V30 Lite 5G

  • Y200

  • X80, X80 Pro

  • V29

📱 Xiaomi, Redmi y POCO

  • Redmi A2

  • Xiaomi 12, 12 Pro, 12T, 12T Pro, 12 Lite

  • Redmi 12, 12C

  • Note 12, Note 12 Pro, Note 12 Pro+ 5G

  • POCO F5, F5 Pro, X5, X5 Pro

  • POCO M5, M5s, C51, C55, C65

