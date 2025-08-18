Celulares que no tendrán Android 16; revisa si el tuyo está en la lista

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La nueva versión del sistema operativo de Google, Android 16, ya comenzó a desplegarse gradualmente desde el pasado 10 de junio. Sin embargo, no todos los usuarios podrán disfrutar de sus funciones impulsadas por inteligencia artificial, debido a los requerimientos de hardware que esta actualización demanda.
Aunque los primeros en recibirla fueron los teléfonos Pixel de Google, la actualización seguirá llegando a otros fabricantes como Samsung, Xiaomi y Motorola. No obstante, varios modelos quedarán fuera de esta evolución tecnológica, marcando el inicio de su obsolescencia.
📱 Samsung
Galaxy A14, M14, M33
Galaxy S21, S21+, S21 Ultra
Galaxy Z Flip 3, Z Fold 3
Pixel 5 y Pixel 5a
📱 Realme
GT, GT Master Edition
GT 2, GT 2 Pro
11, 11 Pro
C55, C67
Narzo 60
📱 OPPO
Find N
Find X5 Pro, X5, X5 Lite
Reno10 Pro+, Reno10 Pro, Reno10
📱 Motorola
Moto G05, G15, G24, G34, G45, G64, G73, G82, G84
Moto E13, E22, E32
📱 OnePlus
10 Pro, 10T
Nord 2, Nord 2 Lite, Nord 2T
Nord CE 3, CE 3 Lite
N30, N300
📱 VIVO
V29 Pro, V29 Lite
V30 Lite 5G
Y200
X80, X80 Pro
V29
📱 Xiaomi, Redmi y POCO
Redmi A2
Xiaomi 12, 12 Pro, 12T, 12T Pro, 12 Lite
Redmi 12, 12C
Note 12, Note 12 Pro, Note 12 Pro+ 5G
POCO F5, F5 Pro, X5, X5 Pro
POCO M5, M5s, C51, C55, C65
RPO