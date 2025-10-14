Casio lanza reloj inspirado en Regreso al Futuro por su 40 aniversario

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Casio anunció una edición especial de su clásico reloj calculadora, esta vez inspirada en la icónica película Regreso al Futuro, que celebra su 40 aniversario este 2025.
El modelo CA-500WEBF toma como base el popular reloj calculadora de los años 80, integrando elementos visuales directamente extraídos del universo de la saga. La esfera del reloj recuerda las luces traseras del DeLorean, incluyendo la matrícula "OUTATIME", mientras que los botones simulan los circuitos del tiempo que muestran las fechas de viaje de la película.
Además, el reverso del reloj lleva grabado el emblemático condensador de fluzo, y la hebilla de la correa presenta el logotipo oficial de Back to the Future. Cada unidad se entregará en una caja especial con forma de casete VHS, ideal para coleccionistas.
Aunque el diseño es completamente temático, el reloj mantiene las funciones originales del CA-500: calculadora de 8 dígitos, cronómetro, alarma, calendario diario y resistencia al agua. También cuenta con una pila de larga duración.
Casio anunció que el modelo estará disponible a partir del 21 de octubre de 2025, a un precio estimado de 115 libras esterlinas (~153 dólares), a través de su sitio oficial en Reino Unido.
Esta no es la primera vez que Casio lanza ediciones especiales de su línea retro. En años recientes, han colaborado con franquicias como PAC-MAN, Transformers y Stranger Things, todas ellas con alta demanda entre nostálgicos y nuevos fanáticos.
El CA-500WEBF promete convertirse en otro objeto de culto que combina la funcionalidad clásica de Casio con el poder emocional de una saga que marcó a generaciones.
mrh