Carin León sorprende al usar los nuevos lentes inteligentes de Meta

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La música regional mexicana se conectó con la innovación tecnológica: Carin León compartió un video en el que presume los nuevos lentes inteligentes Ray-Ban Display, presentados esta semana por Meta en colaboración con la marca de gafas Ray-Ban.
En la grabación, el intérprete sonorense habló de su próxima residencia en la Sphere de Las Vegas, su nuevo material discográfico y las colaboraciones internacionales que prepara, como la realizada con Kacey Musgraves. Como demostración de los lentes, Carin envió un mensaje de WhatsApp y después realizó una videollamada con su mamá, mostrando cómo la tecnología lo acompaña en este momento clave de su carrera.
Durante el evento Meta Connect, el propio Mark Zuckerberg presentó oficialmente los Ray-Ban Display, los primeros lentes de la compañía con pantalla digital integrada.
Los lentes inteligentes incluyen funciones innovadoras:
Pantalla de alta resolución en uno de los cristales.
Control por gestos gracias al Meta Neural Band, una pulsera que capta señales eléctricas del cuerpo.
Visualización de videos, mensajes y notificaciones directamente en el lente.
Subtítulos en vivo y traducción automática durante conversaciones.
Pantalla que aparece de forma discreta y desaparece para no obstruir la vista.
Con un precio de 799 dólares, los Ray-Ban Display estarán disponibles en Estados Unidos a partir del 30 de septiembre de 2025.
El video compartido por Meta en redes sociales estuvo acompañado del mensaje: “Carín came by to chat 💬... Hit play to hear the big news for yourself 👀”. Con ello, la compañía vinculó su lanzamiento global de lentes inteligentes con uno de los artistas mexicanos más exitosos del momento.
Carin León no solo celebró su debut en la Sphere de Las Vegas, sino que se convirtió en el embajador mexicano de los lentes de realidad aumentada de Meta, demostrando cómo la tecnología y la música pueden caminar de la mano.