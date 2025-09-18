Carin León sorprende al usar los nuevos lentes inteligentes de Meta

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La música regional mexicana se conectó con la innovación tecnológica: Carin León compartió un video en el que presume los nuevos lentes inteligentes Ray-Ban Display, presentados esta semana por Meta en colaboración con la marca de gafas Ray-Ban.

En la grabación, el intérprete sonorense habló de su próxima residencia en la Sphere de Las Vegas, su nuevo material discográfico y las colaboraciones internacionales que prepara, como la realizada con Kacey Musgraves. Como demostración de los lentes, Carin envió un mensaje de WhatsApp y después realizó una videollamada con su mamá, mostrando cómo la tecnología lo acompaña en este momento clave de su carrera.