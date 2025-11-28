¿Cansado del spam en WhatsApp? Así puedes bloquearlo ya

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un mundo donde la privacidad digital es cada vez más frágil, el spam en WhatsApp no solo es molesto: puede ser una puerta de entrada para fraudes, extorsiones y robo de datos. Por fortuna, activar el llamado “modo antispam” en esta popular app de mensajería es más fácil de lo que parece, y puede blindar tu información con unos cuantos toques en la pantalla.

Además de las estafas cada vez más sofisticadas que circulan en aplicaciones móviles, el spam se ha convertido en una amenaza constante. Mensajes no deseados, llamadas de números desconocidos e intentos de incluirte en grupos sospechosos son parte de un fenómeno que, de no atenderse, puede comprometer la seguridad de tus datos personales o incluso los de tu empresa.

La configuración antispam no es una sola función, sino una serie de ajustes que, en conjunto, bloquean accesos indeseados y disminuyen la exposición de tu información. Entre sus ventajas destacan: