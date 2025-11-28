¿Cansado del spam en WhatsApp? Así puedes bloquearlo ya

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un mundo donde la privacidad digital es cada vez más frágil, el spam en WhatsApp no solo es molesto: puede ser una puerta de entrada para fraudes, extorsiones y robo de datos. Por fortuna, activar el llamado “modo antispam” en esta popular app de mensajería es más fácil de lo que parece, y puede blindar tu información con unos cuantos toques en la pantalla.
Además de las estafas cada vez más sofisticadas que circulan en aplicaciones móviles, el spam se ha convertido en una amenaza constante. Mensajes no deseados, llamadas de números desconocidos e intentos de incluirte en grupos sospechosos son parte de un fenómeno que, de no atenderse, puede comprometer la seguridad de tus datos personales o incluso los de tu empresa.
La configuración antispam no es una sola función, sino una serie de ajustes que, en conjunto, bloquean accesos indeseados y disminuyen la exposición de tu información. Entre sus ventajas destacan:
Evitar que te agreguen a grupos sin tu consentimiento.
Ocultar tu foto, última conexión y otra información sensible.
Prevenir la descarga automática de archivos potencialmente maliciosos.
Activar mensajes temporales que desaparecen en 24 horas, 7 días o 90 días.
Desde el menú de “Ajustes” en WhatsApp, accede al apartado de “Privacidad” y realiza los siguientes pasos:
1. Controla los grupos:
Entra a “Grupos” y selecciona “Mis contactos” o “Mis contactos, excepto…”. Así, nadie podrá incluirte en chats sin tu permiso.
2. Desactiva descargas automáticas:
En “Almacenamiento y datos”, ajusta la opción de “Descarga automática” a “Nunca” para fotos, videos y documentos. Esto evitará guardar contenido sospechoso.
3. Oculta tu perfil:
Decide quién puede ver tu foto, tu hora de conexión y tu estado. Solo tus contactos o una lista personalizada deberían tener acceso.
4. Activa mensajes temporales:
En el mismo apartado de “Privacidad”, activa “Mensajes temporales” y elige un plazo para que los chats se borren automáticamente.
