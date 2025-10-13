Ciencia y Tecnología

¿Cansado de leer mil mensajes? WhatsApp los resume por ti

La nueva función “Resúmenes de mensajes” usa inteligencia artificial para sintetizar conversaciones sin comprometer tu privacidad
Nadie en el chat sabrá que usaste el resumen; Meta promete confidencialidad total
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La avalancha de mensajes en los grupos de WhatsApp ya no será un dolor de cabeza. Meta presentó “Resúmenes de mensajes”, una función que permite a los usuarios conocer, en cuestión de segundos, los temas más relevantes que se discutieron en un chat sin tener que leer todo.

La herramienta, impulsada por inteligencia artificial, llega como una respuesta a la necesidad de simplificar la vida digital de millones de personas que, entre trabajo, familia y grupos sociales, reciben decenas —o incluso miles— de mensajes diarios.

Según informó la compañía, los “Resúmenes de mensajes” utilizan tecnología de Procesamiento Privado, lo que garantiza que ni Meta ni WhatsApp tengan acceso al contenido de las conversaciones. “Nadie más en el chat puede ver que has resumido los mensajes no leídos. Esto significa que tu privacidad está protegida en todo momento”, aseguró la empresa.

Para activarla, los usuarios deberán ingresar al menú de Configuración → Privacidad Avanzada dentro de la aplicación y habilitar la opción de “Resúmenes de mensajes”. Una vez hecho esto, cada vez que haya mensajes pendientes, aparecerá la leyenda “X mensajes sin leer”. Al pulsar sobre ella, Meta AI generará un resumen estructurado que mostrará los principales temas tratados en la conversación.

Esta función es completamente opcional y puede personalizarse según los chats que el usuario desee incluir, aprovechando también las herramientas de Privacidad Avanzada de Chats, diseñadas para controlar qué información puede procesarse mediante IA.
