¿Cansado de leer mil mensajes? WhatsApp los resume por ti

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La avalancha de mensajes en los grupos de WhatsApp ya no será un dolor de cabeza. Meta presentó “Resúmenes de mensajes”, una función que permite a los usuarios conocer, en cuestión de segundos, los temas más relevantes que se discutieron en un chat sin tener que leer todo.

La herramienta, impulsada por inteligencia artificial, llega como una respuesta a la necesidad de simplificar la vida digital de millones de personas que, entre trabajo, familia y grupos sociales, reciben decenas —o incluso miles— de mensajes diarios.

Según informó la compañía, los “Resúmenes de mensajes” utilizan tecnología de Procesamiento Privado, lo que garantiza que ni Meta ni WhatsApp tengan acceso al contenido de las conversaciones. “Nadie más en el chat puede ver que has resumido los mensajes no leídos. Esto significa que tu privacidad está protegida en todo momento”, aseguró la empresa.