¿Cambiar tu dirección de Gmail? Ahora será posible con una nueva función de Google

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Google anunció una nueva función para cuentas personales de Gmail que permitirá a los usuarios modificar su nombre de usuario (la parte antes de “@gmail.com”) sin perder el acceso a su cuenta ni a sus datos. La opción, que hasta ahora no estaba disponible en el dominio estándar, se está desplegando de manera gradual en distintas regiones.

La actualización soluciona una limitación histórica: hasta ahora, cambiar la dirección de correo electrónico con dominio @gmail.com requería crear una cuenta nueva o usar servicios gestionados por terceros. Ahora, la persona podrá conservar su cuenta original y sus datos, aunque cambie de usuario.

Una vez realizado el cambio, la dirección anterior se mantendrá como un alias, lo que significa que se podrá seguir accediendo a la cuenta con cualquiera de las dos direcciones. Ni el historial de mensajes, ni los contactos, ni los datos almacenados se verán afectados.

Restricciones importantes:

Solo se podrán realizar hasta tres cambios de nombre de usuario durante toda la vida útil de la cuenta.

Entre cada cambio deberá transcurrir un periodo mínimo de 12 meses .

La modificación solo aplica a cuentas con terminación @gmail.com (no dominios personalizados o empresariales).

La nueva función fue identificada en la página de soporte de Google India y en el grupo Google Pixel Hub en Telegram. Aunque ya está activa en algunos países, aún no se encuentra disponible a escala global, por lo que algunos usuarios podrían no ver aún la opción en sus cuentas.

Google recomienda realizar una copia de seguridad de los datos antes de efectuar cualquier modificación, como medida de precaución ante eventuales fallos.

