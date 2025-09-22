Café, ciencia y estrellas: llega Converciencia a Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este miércoles 24 de septiembre, el Centro Cultural UNAM en Morelia abrirá sus puertas a la charla científica “Michoacán y su papel en la astronomía nacional”, como parte del ciclo Converciencia, una iniciativa que busca acercar la ciencia al público de forma amena y accesible.

El evento comenzará a las 18:00 horas, con entrada libre, y contará con la participación de especialistas de la UNAM, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) y la Sociedad Astronómica de Michoacán.

Entre los ponentes confirmados se encuentran Cony González (Sociedad Astronómica de Michoacán), Bernardo Cervantes Sodi y Adriana Gazol Patiño (UNAM), así como Francisco Siddhartha Guzmán Murillo (UMSNH). Cada uno abordará temas relacionados con la observación astronómica, el impacto de Michoacán en la ciencia espacial nacional, y las iniciativas de divulgación científica desarrolladas en la región.

Además de la charla, habrá coffee break y los asistentes podrán registrarse para recibir constancia de participación, lo cual también busca incentivar la asistencia de estudiantes y público general interesado en la cultura científica.

La actividad forma parte ICTI Michoacán y del programa #ConCiencia, enfocados en fomentar el interés por la astronomía, el pensamiento crítico y la divulgación científica entre la población michoacana.

agm