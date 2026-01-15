C/2024 E1: el cometa hiperbólico que veremos una sola vez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La llegada de un nuevo cometa siempre enciende la imaginación científica y popular. Pero C/2024 E1 (Wierzchos) no es un visitante cualquiera: es un cometa hiperbólico, un nómada cósmico que atravesará el Sistema Solar una sola vez antes de perderse para siempre en el espacio interestelar.
Aunque no será visible a simple vista, sí podrá observarse con binoculares potentes o telescopios pequeños, siempre bajo cielos oscuros. Su ventana de observación —entre enero y principios de marzo de 2026— lo convierte en un objetivo ideal para astrónomos aficionados y comunidades científicas por igual.
Durante enero, la observación estará limitada al hemisferio sur, donde aparecerá muy bajo sobre el horizonte suroeste poco después del atardecer. La cercanía aparente al Sol dificultará su detección, por lo que serán clave cielos despejados y sin contaminación lumínica.
Para México y el hemisferio norte, la mejor oportunidad llegará alrededor del 17 de febrero de 2026, cuando el cometa alcance su máximo acercamiento a la Tierra. Será visible desde latitudes cercanas a los 42° norte y más al sur, aunque seguirá bajo en el horizonte aproximadamente una hora después de la puesta del Sol.
C/2024 E1 no se verá a simple vista. Astrónomos recomiendan binoculares de gran aumento o telescopios modestos, especialmente cuando su brillo disminuya hacia una magnitud cercana a 8.7 en febrero. La clave: oscuridad total, lejos de la iluminación urbana.
RPO