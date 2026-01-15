C/2024 E1: el cometa hiperbólico que veremos una sola vez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La llegada de un nuevo cometa siempre enciende la imaginación científica y popular. Pero C/2024 E1 (Wierzchos) no es un visitante cualquiera: es un cometa hiperbólico, un nómada cósmico que atravesará el Sistema Solar una sola vez antes de perderse para siempre en el espacio interestelar.

Aunque no será visible a simple vista, sí podrá observarse con binoculares potentes o telescopios pequeños, siempre bajo cielos oscuros. Su ventana de observación —entre enero y principios de marzo de 2026— lo convierte en un objetivo ideal para astrónomos aficionados y comunidades científicas por igual.