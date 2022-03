¿Cómo la Seguridad Privada impacta en la inseguridad de nuestro país?

¿Por qué contratar seguridad privada?

De julio a diciembre de 2021, se estima que 11.3% de la población de 18 años y más tuvo contacto con alguna autoridad de seguridad pública. De estas personas 46.6% declararon haber sufrido un acto de corrupción por parte del personal perteneciente a dichas autoridades.

Se estima que 13.5% de las personas encuestadas de 18 años y más en zonas urbanas, fue víctima de al menos un tipo de acoso personal y/o violencia sexual en lugares públicos.

Todos los datos arrojan el resultado de que los ciudadanos ya no confían en la seguridad pública de su municipio, pues tan solo en Morelia la percepción de los encuestados aumentó a 73.7 puntos en diciembre de 2021, cuando en septiembre del mismo año la sensación era de 68 y ha continuado en aumento durante este trimestre del 2022.

Es lamentable que veamos estas cifras y por ello han surgido varias empresas que se especializan en el tema y con la facilidad de Internet, se puede contratar sus servicios de manera inmediata.

Pero no siempre es fácil elegir empresa de seguridad privada, seguramente ya has colocado en el buscador las palabras “Seguridad Privada” y los resultados son tantos que no tienes idea de por dónde comenzar a buscar.

Existen varias empresas de Seguridad Privada en México para ofrecerte lo que tu casa o negocio requieren como protección, innovación y resguardo a sus clientes a través de sus Guardias de Seguridad y alta tecnología

Algunas de las herramientas son CCTV (circuito cerrado de televisión) con diferentes tipos de cámaras, Control de Acceso y un Sistema de Espionaje con dispositivos de grabación de audio y video integrados de forma oculta en objetos de uso diario que te ayudarán a proteger tu privacidad.

Si tienes un negocio y transportas mercancía con gran valor, puedes contar también con el servicio de custodia de mercancía en tránsito, en la cual se capacitan a los guardias de seguridad para poder resguardar una mercancía de alto valor y trasladarla a un sitio en específico.

Importante investigar antes de contratar

La Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada A.C (AMESP) se encarga de regular las empresas de seguridad privada en todo el territorio mexicano, es la asociación más importante del país y en ella podrás verificar que la empresa en la cual vas a adquirir un servicio sea responsable y de confianza.

Corporativo Ultra, una de las empresa de Seguridad Privada en México recomienda que evalúes la reputación antes de contratar, verifiques su presencia en redes sociales y revises si ofrecen un análisis de riesgos con las herramientas necesarias para poder realizar un plan completamente personalizado a las necesidades del cliente.

Un consejo esencial, es que antes también verifiques que cuente con todos los permisos adecuados para poder cuidar tu seguridad, antes de firmar un contrato pregúntale al asesor que te informe sobre su documentación para asegurarte que si cumplan con los estándares adecuados.

Lo más importante es garantizar la calidad de sus servicios y, sobre todo que te transmitan confianza. Pensar en tu seguridad es lo mejor que puedes hacer para tu futuro.