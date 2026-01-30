Cómo la inteligencia artificial está cambiando el trabajo en México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La inteligencia artificial llegó a nuestras vidas para quedarse, de eso ya no hay discusión. La usamos cuando le pedimos ayuda a ChatGPT, cuando buscamos el mejor casino online entre decenas de opciones, o cuando el celular completa nuestras frases como si pudiera leernos la mente. Sin embargo, mientras el uso de estas herramientas se vuelve cada vez más común en las oficinas, fábricas y hasta en los negocios locales, hay una pregunta que muchos prefieren no hacer en voz alta: ¿qué pasa con los trabajos? ¿Estamos avanzando... o nos estamos quedando fuera?

En México, esta duda ha dejado de ser un comentario aislado para convertirse en una preocupación abierta. Los datos lo confirman. El Barómetro Global de Talento 2026 de Manpower señala que el 53% de los trabajadores mexicanos ya utiliza inteligencia artificial de forma regular, pero al mismo tiempo un 45% teme que su puesto pueda desaparecer en menos de dos años.

Más tecnología y menos confianza en el entorno laboral

En teoría, la llegada de nuevas herramientas debería generar mayor confianza, mejores condiciones y entornos más estimulantes. Sin embargo, la realidad apunta en otra dirección. Aunque el bienestar laboral en México se mantiene estable y un 71% afirma sentirse razonablemente bien en su empleo, la satisfacción permanece estancada en el 63%. A esto se suma un clima marcado por el estrés, la presión constante y el desgaste emocional que muchos ya asumen como parte de la rutina.

Las empresas, entre el discurso y la acción

Aun así, el panorama no es completamente negativo. La mayoría de los especialistas coincide en que el verdadero reto no consiste en frenar el avance tecnológico, sino en preparar mejor a las personas para convivir con él. Eso implica cambiar la narrativa y pasar de la automatización como fin a la capacitación como base.

Invertir en tecnología sin invertir en talento humano deja un vacío difícil de sostener. Más allá de plataformas sofisticadas o software de última generación, lo que realmente marca la diferencia son programas de formación accesibles, continuos y conectados con la realidad diaria de los trabajadores. No se trata de acumular cursos interminables ni de ofrecer contenidos genéricos, sino de acompañar, orientar y construir confianza paso a paso.

Curiosamente, el propio entorno digital ofrece pistas claras. Espacios como el casino en vivo han demostrado que la clave del éxito está en la experiencia del usuario, en sentirse guiado, comprendido y con opciones reales. Ese mismo principio podría trasladarse al mundo laboral si las empresas decidieran aplicarlo de verdad.

Un futuro incierto, pero con espacio para actuar

Lo que viene no será sencillo. La inteligencia artificial no va a esperar a que nos pongamos al día, ni se va a detener para que todos subamos al mismo ritmo. Pero sí podemos decidir cómo queremos integrarla, qué tipo de relación vamos a construir con ella y, más importante aún, si la vamos a ver como aliada o como rival.

En un país donde el talento abunda pero las oportunidades a veces escasean, pensar en tecnología como herramienta de inclusión y no como reemplazo debería ser el punto de partida.