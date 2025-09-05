¿Buscas consola portátil? Lenovo presenta su Legion Go 2 con hasta 32 gb de Ram

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A pocas semanas del lanzamiento de la ROG Xbox Ally de Asus y Microsoft, Lenovo presentó oficialmente la Legion Go 2, su nueva portátil gamer que busca colocarse como una de las opciones más completas del mercado.
La segunda generación mantiene el diseño híbrido que recuerda a la Steam Deck y a la Nintendo Switch, con controles desmontables y soporte trasero integrado para colocar la pantalla en cualquier superficie.
El principal cambio respecto a su antecesora está en la pantalla: un panel OLED de 8.8 pulgadas con resolución 1920 x 1200 píxeles, frecuencia de actualización variable de 30 a 144 Hz y brillo máximo de 500 nits.
Aunque la resolución es menor que los 2560 x 1600 píxeles del modelo original, Lenovo explicó que la reducción busca optimizar el rendimiento gráfico al disminuir la carga sobre el procesador.
En su interior, la Legion Go 2 ofrece dos configuraciones con procesadores AMD Ryzen Z2 y Z2 Extreme, acompañados de 16 o 32 GB de RAM LPDDR5X y opciones de 1 TB o 2 TB de almacenamiento.
La batería también crece hasta 74 Wh, lo que representa un aumento del 50% frente a la primera generación. Incluye carga rápida, perfiles de consumo ajustables y un sistema de enfriamiento mejorado con 45% más eficiencia en el flujo de aire.
Con controles, el dispositivo alcanza un peso total de 920 gramos, lo que sugiere su uso apoyado en mesa para sesiones largas de juego.
Lector de huellas dactilares para mayor seguridad.
Control derecho convertible en mouse para modo FPS, con botones extra dedicados.
Sticks con efecto Hall para evitar el “drift”.
Cruceta amplia para juegos de pelea.
Incluye Windows 11 y compatibilidad con bibliotecas de Steam, Xbox PC, Epic Games y GOG, además de tres meses de PC Game Pass.
Ryzen Z2 con 16 GB de RAM: 1,099 dólares.
Ryzen Z2 Extreme con 32 GB de RAM: 1,349 dólares.
Por ahora, Lenovo no ha confirmado fecha de lanzamiento en México, aunque modelos previos de la serie Legion sí llegaron de manera oficial.
El debut de la ROG Xbox Ally —con precios filtrados de entre 599 y 899 euros— será clave en esta competencia que, junto a Steam Deck y Nintendo Switch, promete definir el rumbo de las consolas portátiles en 2025 y 2026.
