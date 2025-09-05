¿Buscas consola portátil? Lenovo presenta su Legion Go 2 con hasta 32 gb de Ram

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A pocas semanas del lanzamiento de la ROG Xbox Ally de Asus y Microsoft, Lenovo presentó oficialmente la Legion Go 2, su nueva portátil gamer que busca colocarse como una de las opciones más completas del mercado.

La segunda generación mantiene el diseño híbrido que recuerda a la Steam Deck y a la Nintendo Switch, con controles desmontables y soporte trasero integrado para colocar la pantalla en cualquier superficie.

El principal cambio respecto a su antecesora está en la pantalla: un panel OLED de 8.8 pulgadas con resolución 1920 x 1200 píxeles, frecuencia de actualización variable de 30 a 144 Hz y brillo máximo de 500 nits.

Aunque la resolución es menor que los 2560 x 1600 píxeles del modelo original, Lenovo explicó que la reducción busca optimizar el rendimiento gráfico al disminuir la carga sobre el procesador.

En su interior, la Legion Go 2 ofrece dos configuraciones con procesadores AMD Ryzen Z2 y Z2 Extreme, acompañados de 16 o 32 GB de RAM LPDDR5X y opciones de 1 TB o 2 TB de almacenamiento.