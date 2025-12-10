Ciencia y Tecnología

¿Borraste un mensaje en WhatsApp? Así puedes verlo otra vez

Necesitas tener activadas las copias de seguridad para lograrlo
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Borrar un mensaje de WhatsApp por accidente puede parecer un punto sin retorno… pero no tiene por qué serlo. Gracias a una función disponible para todos los usuarios, es posible recuperar esos textos, fotos, videos o archivos que se eliminaron de forma involuntaria. El secreto está en las copias de seguridad.

Las copias de seguridad de WhatsApp son como una red invisible que guarda cada conversación, permitiendo restaurarla en caso de cambio de teléfono, pérdida del equipo o eliminación accidental. La clave está en configurarlas correctamente, y lo mejor: ¡es más fácil de lo que parece!

¿Cómo activar las copias de seguridad en WhatsApp?

Para usuarios de Android:

  • Ve a “Ajustes” en WhatsApp

  • Selecciona “Chats” > “Copia de seguridad”

  • Elige “Guardar en Google Drive”

  • Define la frecuencia (diaria, semanal, mensual)

  • Activa “Incluir videos” si quieres respaldarlos también

Para usuarios de iPhone:

  • Ve a “Configuración”

  • Entra a “Chats” y luego a “Copia automática”

  • Elige una periodicidad

  • Asegúrate de tener suficiente espacio en iCloud

  • Una vez habilitada esta función, todo tu historial se mantendrá resguardado en la nube.

¿Cómo restaurar los mensajes eliminados?

Si accidentalmente borraste un mensaje importante y ya tenías activa la copia de seguridad, basta con reinstalar la aplicación y seguir estos pasos:

  • Desinstala WhatsApp

  • Descárgala de nuevo y ábrela

  • Ingresa tu número telefónico

  • Al detectar la copia de seguridad, selecciona “Restaurar”

  • Espera a que se cargue tu historial

¡Y listo! Tus mensajes volverán como si nada hubiera pasado.

¿Necesitas recuperar algo con urgencia? Sigue este método alternativo:

  • Cierra o desinstala WhatsApp temporalmente

  • Al reinstalar, selecciona “Restaurar historial de chats”

  • Ingresa el código de verificación (vía SMS o verificación en dos pasos)

  • Habilita “Incluir vídeos” si lo necesitas

Recuerda: sin una copia de seguridad activa, no podrás usar esta opción.

