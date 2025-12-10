¿Borraste un mensaje en WhatsApp? Así puedes verlo otra vez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Borrar un mensaje de WhatsApp por accidente puede parecer un punto sin retorno… pero no tiene por qué serlo. Gracias a una función disponible para todos los usuarios, es posible recuperar esos textos, fotos, videos o archivos que se eliminaron de forma involuntaria. El secreto está en las copias de seguridad.

Las copias de seguridad de WhatsApp son como una red invisible que guarda cada conversación, permitiendo restaurarla en caso de cambio de teléfono, pérdida del equipo o eliminación accidental. La clave está en configurarlas correctamente, y lo mejor: ¡es más fácil de lo que parece!