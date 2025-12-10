¿Borraste un mensaje en WhatsApp? Así puedes verlo otra vez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Borrar un mensaje de WhatsApp por accidente puede parecer un punto sin retorno… pero no tiene por qué serlo. Gracias a una función disponible para todos los usuarios, es posible recuperar esos textos, fotos, videos o archivos que se eliminaron de forma involuntaria. El secreto está en las copias de seguridad.
Las copias de seguridad de WhatsApp son como una red invisible que guarda cada conversación, permitiendo restaurarla en caso de cambio de teléfono, pérdida del equipo o eliminación accidental. La clave está en configurarlas correctamente, y lo mejor: ¡es más fácil de lo que parece!
Para usuarios de Android:
Ve a “Ajustes” en WhatsApp
Selecciona “Chats” > “Copia de seguridad”
Elige “Guardar en Google Drive”
Define la frecuencia (diaria, semanal, mensual)
Activa “Incluir videos” si quieres respaldarlos también
Para usuarios de iPhone:
Ve a “Configuración”
Entra a “Chats” y luego a “Copia automática”
Elige una periodicidad
Asegúrate de tener suficiente espacio en iCloud
Una vez habilitada esta función, todo tu historial se mantendrá resguardado en la nube.
¿Cómo restaurar los mensajes eliminados?
Si accidentalmente borraste un mensaje importante y ya tenías activa la copia de seguridad, basta con reinstalar la aplicación y seguir estos pasos:
Desinstala WhatsApp
Descárgala de nuevo y ábrela
Ingresa tu número telefónico
Al detectar la copia de seguridad, selecciona “Restaurar”
Espera a que se cargue tu historial
¡Y listo! Tus mensajes volverán como si nada hubiera pasado.
Cierra o desinstala WhatsApp temporalmente
Al reinstalar, selecciona “Restaurar historial de chats”
Ingresa el código de verificación (vía SMS o verificación en dos pasos)
Habilita “Incluir vídeos” si lo necesitas
RPO