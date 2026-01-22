¿Borraste un chat en WhatsApp? Esto sí se puede recuperar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- WhatsApp no dispone de una papelera de reciclaje que permita a los usuarios recuperar mensajes, conversaciones o archivos eliminados. Cuando un chat se borra dentro de la aplicación, el contenido desaparece de forma inmediata y no se guarda en una carpeta intermedia, como sucede en otros servicios digitales.
WhatsApp permite crear copias de seguridad del historial de chats, que incluyen mensajes de texto y, si el usuario lo autoriza, archivos multimedia como fotos, videos y audios. Estas copias se generan automáticamente con la frecuencia que cada persona elige desde la configuración.
Android: los respaldos se guardan en Google Drive y también de forma local en la memoria interna del teléfono.
iPhone: el respaldo se realiza exclusivamente en iCloud, siempre que la opción esté activada y exista espacio suficiente.
La fecha del último respaldo es clave, ya que determina hasta qué punto es posible recuperar información. Todo lo que se haya enviado o recibido después de ese momento no se incluirá en la restauración.
Para restaurar conversaciones borradas en Android es indispensable contar con una copia de seguridad previa.
Verificar que el respaldo exista en Google Drive o en la memoria del dispositivo.
Desinstalar WhatsApp del teléfono.
Volver a instalar la aplicación desde la tienda oficial.
Verificar el número telefónico.
Aceptar la opción de restaurar los chats detectados en la copia de seguridad.
En iPhone, la recuperación depende completamente de iCloud.
Confirmar que iCloud Drive esté activado.
Verificar que WhatsApp tenga permiso para usar iCloud.
Qué sucede con fotos, videos y audios eliminados
Los archivos multimedia siguen el mismo criterio que los mensajes de texto.
Si estaban incluidos en la copia de seguridad, se restauran junto con los chats.
En Android, algunos archivos pueden permanecer en carpetas del dispositivo, aunque WhatsApp no garantiza su recuperación.
En iPhone, los archivos eliminados dependen totalmente del respaldo en iCloud y no quedan accesibles si no forman parte de él.
Qué opciones existen si no hay copia de seguridad
Si no existe un respaldo previo, WhatsApp no ofrece ningún método oficial para recuperar mensajes eliminados. La empresa explica que, debido al cifrado de extremo a extremo, los mensajes no se almacenan en sus servidores una vez entregados.
Cómo configurar copias automáticas para evitar pérdidas de información
WhatsApp permite programar copias automáticas diarias, semanales o mensuales, además de elegir si se incluyen videos y si el respaldo se realiza solo con conexión WiFi.
Estas opciones se encuentran en Ajustes > Chats > Copia de seguridad. Mantener activada esta función es la única forma oficial de proteger conversaciones y evitar pérdidas de información importantes.
RPO