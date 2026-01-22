¿Borraste un chat en WhatsApp? Esto sí se puede recuperar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- WhatsApp no dispone de una papelera de reciclaje que permita a los usuarios recuperar mensajes, conversaciones o archivos eliminados. Cuando un chat se borra dentro de la aplicación, el contenido desaparece de forma inmediata y no se guarda en una carpeta intermedia, como sucede en otros servicios digitales.

WhatsApp permite crear copias de seguridad del historial de chats, que incluyen mensajes de texto y, si el usuario lo autoriza, archivos multimedia como fotos, videos y audios. Estas copias se generan automáticamente con la frecuencia que cada persona elige desde la configuración.