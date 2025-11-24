Bola de fuego cruza el cielo de Michigan y se desintegra sobre el lago Hurón

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La madrugada del 23 de noviembre de 2025, una bola de fuego cruzó el cielo del norte de Michigan, en Estados Unidos, antes de desintegrarse sobre el lago Hurón, según reportó la NASA y la American Meteor Society (AMS).

El fenómeno fue visible alrededor de las 5:29 AM (EST) y fue captado por cámaras públicas, además de haber sido reportado por más de 40 testigos en Michigan, Ohio, Wisconsin e Indiana. De acuerdo con los datos técnicos publicados, el meteoro recorrió 132 kilómetros a una velocidad de 158 mil kilómetros por hora (98,500 mph), desintegrándose a una altitud de 46 millas sobre el lago Hurón.