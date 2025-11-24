Bola de fuego cruza el cielo de Michigan y se desintegra sobre el lago Hurón

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La madrugada del 23 de noviembre de 2025, una bola de fuego cruzó el cielo del norte de Michigan, en Estados Unidos, antes de desintegrarse sobre el lago Hurón, según reportó la NASA y la American Meteor Society (AMS).
El fenómeno fue visible alrededor de las 5:29 AM (EST) y fue captado por cámaras públicas, además de haber sido reportado por más de 40 testigos en Michigan, Ohio, Wisconsin e Indiana. De acuerdo con los datos técnicos publicados, el meteoro recorrió 132 kilómetros a una velocidad de 158 mil kilómetros por hora (98,500 mph), desintegrándose a una altitud de 46 millas sobre el lago Hurón.
La trayectoria comenzó 62 millas al sureste del lago Hubbard, al norte de Barton City, y continuó en dirección noreste. El análisis de los expertos indica que la bola de fuego no forma parte de ninguna lluvia de meteoros activa y que probablemente se trató de un pequeño fragmento de cometa.
Este tipo de fenómenos no representa peligro, pero sí despierta interés científico y ciudadano por su espectacularidad y su aporte al estudio del comportamiento de objetos espaciales que ingresan a la atmósfera terrestre.
🔗 Para quienes quieran conocer el recorrido, la NASA compartió el siguiente enlace: go.nasa.gov/3K3TOHr
SHA